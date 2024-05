Stand: 14.05.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bildungsreport Kiel: Mehr Schulabbrecher an Gemeinschaftsschulen

Etwas mehr als 92 Prozent der knapp 890 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen in Kiel haben im vergangenen Jahr einen Abschluss gemacht - etwas weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Bildungsreport 2023 der Landeshauptstadt hervor. Die Zunahme an Schulabbrechern sei besorgniserregend, sagte Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne). Die Corona-Pandemie spielt dabei auch eine Rolle, eine einfache Erklärung lasse sich aber nicht finden. Viele Lehr- und Fachkräfte berichten von der Zunahme psychischer Erkrankungen und von sozialen Schwierigkeiten. Immerhin hatten rund 930 Schüler nach dem vergangenen Schuljahr eine Perspektive für ihre Zukunft. Mit 96 Prozent war das das beste Ergbnis seit Beginn der Aufzeichnungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Streiks im Bau: Aktionen auch in Kiel und Flensburg

Die IG Bau ruft zu bundesweiten Streiks im Bauhauptgewerbe auf. Auch in Kiel und Flensburg sind Streikzentren eingerichtet. Etwa 400 Menschen erwartet die IG Bau laut eines Sprechers an den beiden Streik-Standorten. Bestreikt werden sollen unter anderem die Firma Uhlmann in Kiel und die Schleswiger Asphaltsplitt-Werke SAW. Nach drei erfolglosen Verhandlungsrunden hatte ein Schlichter zweistufige Lohnerhöhungen vorgeschlagen. Zunächst sollten die Einkommen zum Mai pauschal um 250 Euro steigen und elf Monate später noch einmal um gut vier Prozent. Während die IG BAU den Kompromissvorschlag annahm, lehnten die Arbeitgeberverbände ihn Anfang Mai ab. Gestreikt wird nun wieder für die ursprüngliche Forderung von 500 Euro mehr im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Oberleitungsschaden sorgt für Zugausfälle

Am Montagabend sind rund um Kiel viele Züge ausgefallen. Nach Angaben einer Bahn-Sprecherin war in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs eine Oberleitung beschädigt. Diese wurde in der Nacht repariert, seit heute Morgen fahren die Züge wieder. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

