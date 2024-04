Stand: 19.04.2024 08:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Geld für Beschäftigte im Gastgewerbe

Für die Beschäftigten im Gastgewerbe in Schleswig-Holstein gibt es einen neuen Tarifabschluss. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt bekanntgegeben. Bereits in der ersten Tarifrunde und ohne Streik konnten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf eine gestaffelte Lohnerhöhung von 450 Euro einigen - die erste Anhebung um 250 Euro gibt es ab Juni. Auszubildende bekommen gestaffelt 250 Euro mehr. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:00 Uhr

Fridays for Future: Teilnehmer-Zahlen gehen zurück

Die internationale Klimabewegung Fridays for Future hat für heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Doch die Anzahl der Teilnehmenden ist seit dem letzten Jahr deutlich zurückgegangen. In Lübeck zum Beispiel sind für den Protest um 12 Uhr 20 Personen angemeldet - im vergangenen September waren es dort noch 700. Laut einer Fridays for Future-Sprecherin aus Pinneberg ist der Klimaprotest wegen der Vielzahl an Demos gegen Rechts etwas in den Hintergrund geraten. Außerdem bündeln die Ortsgruppen in SH zurzeit ihre Kräfte für eine groß angelegte Demo am 31. Mai, wie die Sprecherin weiter sagte. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Deutschlandticket: Künftiger Preis und Finanzierung weiter unklar

Das Deutschlandticket soll langfristig bestehen bleiben. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder bei ihrer Konferenz in Münster geeinigt. Wie der Preis und die Finanzierung aussehen sollen, ist aber noch unklar. Außerdem forderten die Minister mehr Geld vom Bund für den öffentlichen Nahverkehr. Vor der Konferenz hatte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) angekündigt, Bahnverbindungen im Land streichen zu müssen, falls der Bund seine Mittel für den Schienenverkehr nicht aufstockt. Ob es dazu kommen wird, bleibt auch nach der Konferenz unklar. Der Bund müsse zunächst auf die Forderungen der Länder reagieren, so Madsen. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Erneute A7-Sperrung beginnt heute Abend

Die A7 wird an diesem Wochenende zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen Brückenbauarbeiten ein weiteres Mal vorübergehend gesperrt. Grund ist laut Autobahn GmbH der Einbau von Stahlträgern. Die Sperrung in Richtung Flensburg beginnt heute um 20 Uhr und dauert bis Montag, 5 Uhr. Wenn die Stahlträger aufgelegt werden, wird aus Sicherheitsgründen auch die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt, und zwar ab morgen früh um 2 Uhr bis Samstagabend um 20 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Frischer Wind und Regen

Nach teilweise kräftigem Regen am Morgen bleibt es heute meist stark bewölkt. Nur hier und da gibt es Auflockerungen mit etwas Sonne. Aus Norden kommt später neuer Regen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht mäßiger, an der See frischer bis starker Wind. Phasenweise gibt es starke, vor allem an der See stürmische Böen. An der Nordsee sind in exponierten Lagen Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

