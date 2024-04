Stand: 30.04.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Hinweise im Fall des Raubmrdes in St. Peter-Ording

In Zusammenhang mit dem Raubmord in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Anfang des Jahres, bei dem ein 99-Jähriger Mann ums Leben kam, gibt es laut Polizei neue Hinweise. Bereits vor knapp zwei Wochen verhaftete die Polizei einen Mann und eine Frau, die für mehrere Einbrüche im Raum Husum verantwortlich sein sollen. Ein Tatverdacht gegen diese Personen in Bezug auf den Raubmord erhärtete sich nach Angaben der Polizeinicht, allerdings hätten sich aus diesen Ermittlungen neue Hinweise ergeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Verschmorte Lampe löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines starken Feuergeruchs im Foyer ist die Feuerwehr am Montagabend zur Gemeinschaftsschule in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) gerufen worden. Rund 50 Einsatzkräfte der Wehren aus St. Michaelisdonn, Burg und Frestedt rückten aus. Sie konnten an der Lampen-Elektrik in der Zwischendecke eine verschmorte Stelle feststellen, so ein Feuerwehrsprecher. Offenes Feuer oder eine Rauchentwicklung habe es nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

