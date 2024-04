Stand: 30.04.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehr Hilfeanfragen bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Beim Elmshorner Verein Wendepunkt (Kreis Pinneberg) sind die Hilfeanfragen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Laut des am Montag vorgestellten Tätigkeitsbreichts gingen 2023 knapp 1.500 Hilfeanfragen ein. Das sind gut 200 mehr als 2022. "Wir denken, dass der Hauptgrund darin liegt, dass unsere Angebote bekannter sind, dass mehr Menschen wissen, dass sie zum Beispiel nach Traumatisierungen Hilfe bei uns finden können", begründete Sprecherin Michaela Berbner die gestiegenen Zahlen. Der Verein hilft Kinder und Jugendlichen, die Gewalt erfahren. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

B206 wieder frei

Die B206 bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist wieder frei. Die Erleichterung bei den vielen Unternehmen in und um Bad Segeberg ist groß, erzählt die Prokuristin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg, Astrid Herms. In den vergangenen vier Wochen durften Auto- und Lieferverkehr nur langsam an der Baustelle vorbeifahren, es gab immer wieder Stau. Wirkliche Entlastung wird nach Angaben des Kreises aber erst der Weiterbau der A20 bringen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Ideen gesucht zum Umgang mit Starkregen oder Hitze

Wie soll künftig auf Starkregen oder Hitze reagiert werden? - Ideen dazu können Bürger von Reinbek, Glinde (beide Kreis Stormarn) und Wentorf bei Hamburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf einer sogenannten Ideenkarte hinterlassen. Daraus soll ein Maßnahmenkatalog entwickelt werden. Zu einer Veranstaltung der Klimaschutzmanager von Reinbek, Glinde und Wentorf zu dem Thema am Montag waren etwa 50 Menschen gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

