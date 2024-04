Stand: 30.04.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Segler in Nordsee vermisst

In der Deutschen Bucht werden aktuell zwei Skipper vermisst. Acht freiwillige Feuerwehren von Sylt, Amrum, Föhr und Niebüll (alle Kreis Nordfriesland) unterstützten in der Nacht zu Dienstag die Suche der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) nach einem vermissten Segler. Laut DGzRS war er von Helgoland nach Sylt unterwegs gewesen und wurde von seiner Frau als vermisst gemeldet. Das Boot wurde unbemannt nördlich von Amrum gefunden. Am Montagabend wurde zudem ein Festrumpfschlauchboot mit laufender Maschine, aber menschenleer, etwa 25 Seemeilen nordwestlich von Cuxhaven gefunden. Auch hier hatte die Partnerin des Skippers ihren Mann als vermisst gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Leichtverletzter bei Feuer in Husum

In der Nacht zum Dienstag hat in Husum (Kreis Nordfriesland) der Schuppen eines Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Rauch des Feuers zog in das Wohnhaus, die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, so die Feuerwehr. Eine Person wurde leicht verletzt. Die beiden freiwilligen Feuerwehren aus Husum und Schobüll brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Überspringen auf das Wohngebäude. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Platt-Roboter zu Besuch in Kropper Kita

Der Roboter Pepper ist zu Besuch in der Kita der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Roboter ist ein Projekt der Universität zu Lübeck, die daran arbeitet ihm mithilfe künstlischer Intelligenz Platt beizubringen. In der Kita sollen die Kinder dem Roboter nun Fragen stellen und so testen, ob er immer, wie gewünscht, reagiert. Der Verein betreibt insgesamt 37 Kitas im nördlichen Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2024 | 08:30 Uhr