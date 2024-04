Stand: 30.04.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Neue Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel

Die Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel im Norden werden in Lübeck wieder aufgenommen. Zuvor hatten Hunderte Beschäftigte in Kiel und Lübeck für höhere Löhne gestreikt. Das Angebot der Arbeitgeber: Acht Prozent bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Die Gewerkschaft ver.di fordert dagegen 13 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Tödlicher Arbeitsunfall auf Fehmarn

Auf der Baustelle für den geplanten Ostsee-Tunnel auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist am Montag ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei mit Schachtarbeiten für eine Drainage beschäftigt. Dabei wurde er dann von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen. Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

40 Jahre Pfadfinder-Stamm in Grube

Am Mittwoch feiert Schleswig-Holsteins wohl ältester Pfadfinder-Stamm in Grube (Kreis Ostholstein) sein 40-jähriges Jubiläum. Mit dabei sind unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs und Kreispräsidentin Petra Kirner. Der Festgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der St. Jürgen Kirche. Besucher können sich eine Fotoausstellung mit Pfadfinder-Szenen aus den vergangenen 40 Jahren anschauen und sie können an Stationen Pfadfinder-Alltag ausprobieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

