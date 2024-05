Stand: 01.05.2024 11:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahlreiche Mai-Demonstrationen in Schleswig-Holstein

Immer am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, rufen traditionell der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die darin organisierten Gewerkschaften bundesweit zu Kundgebungen auf. In insgesamt 13 Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein finden Maidemonstrationen statt. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 7.000 Teilnehmende, allein rund 2.000 zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Kiel und 1.000 in Lübeck am Gewerkschaftshaus. Das Motto in diesem Jahr lautet "Eintreten für die Tarifwende". Die Kern-Forderungen sind mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Immer weniger Menschen würden mit einem Tarifvertrag arbeiten. Darauf will der DGB aufmerksam machen. Die Landespolizei rechnet mit einem ruhigen Verlauf der Kundgebungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 11:00 Uhr

Warntag in Dänemark: Handy-Testalarm auch im Grenzgebiet möglich

Nicht erschrecken: Um 12 Uhr könnte auf Smartphones in der Nähe der dänischen Grenze ein Alarm losgehen. In Dänemark ist nämlich am 1. Mai landesweiter Warntag. Wie beim deutschen Warntag im September testen die dänischen Behörden sowohl physische Sirenen in Dörfern und Städten als auch das digitale Warnsystem. Dazu wird auch die Technik Cell Broadcast verwendet. Wer sich also nahe der Grenze in einer dänischen Funkzelle befindet, zum Beispiel in Flensburg, Schleswig-Flensburg oder Nordfriesland, könnte ebenso das dänische Test-Alarmsignal empfangen. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 11:00 Uhr

Pferd in Ostholstein misshandelt? Polizei sucht Zeugen

In Ostholstein ist ein Pferd von Unbekannten mutmaßlich so schwer misshandelt worden, dass es starb. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte der Pferdebesitzer bereits am Montag in Sereetz den Kadaver der 19-jährigen Stute entdeckt. Ein zweites Pferd litt den Angaben zufolge unter Vergiftungserscheinungen, die wahrscheinlich durch eine unbekannte Substanz ausgelöst wurden. Das Pferd musste demnach vom Tierarzt behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 10:00 Uhr

Autosünderkartei: 50 Jahre Punktesystem am KBA in Flensburg

Das Punktesystem am Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg wird 50 Jahre alt. Es soll Verkehrsteilnehmer zum vorsichtigen Fahren bewegen und Unfälle verhindern. Seit einer Reform des Systems 2014 gilt: Man verliert nicht mehr mit 18 Punkten den Führerschein, sondern bereits mit acht Punkten. Auf Platz eins der Verstöße ist seit Jahren zu schnelles Fahren, gefolgt vom Handy am Steuer sowie Drogen- und Alkoholverstößen. Das EU-Parlament will künftig noch härter gegen Verkehrssünder vorgehen. Wer in einem EU-Mitgliedsstaat den Führerschein verliert, soll in Zukunft auch in anderen EU-Staaten nicht mehr fahren dürfen. Darüber wird nun verhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 09:00 Uhr

Tanz in den Mai: Veranstaltungen verliefen in SH friedlich

Von Dienstag auf Mittwoch haben viele Menschen im Land "in den Mai getanzt". Die traditionellen Feiern in Schleswig-Holstein sind laut Polizei im "üblichen Rahmen" geblieben. Wie die die Leitstellen auf Nachfrage mitteilten, gab es nur minimal mehr Einsätze als an Wochenenden. In einzelnen Fällen hätten zu stark alkoholisierte Personen für Ärger gesorgt. In Lägerdorf bei Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Beispiel wollte sich ein Mann nicht von der Polizei kontrollieren oder mit auf die Wache mitnehmen lassen. Die Beamten griffen dann nach eigenen Angaben etwas deutlicher durch: Der Mann musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 09:00 Uhr

European League: SG Flensburg-Handewitt zieht ins Final Four ein

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich für das Final Four der European League in Hamburg qualifiziert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft zwar zu Hause in Flensburg gegen IK Sävehof mit 28:29. Durch den 41:30-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gelang aber dennoch der Einzug ins Final Four. Die Endrunde findet am 25. und 26. Mai statt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2024 08:00 Uhr

Wetter: Mehr Sonne als Wolken und trocken

