Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Prozessstart um Entführung auf dem MfG5-Gelände

Nachdem ein 27-Jähriger im vergangenen September eine Rendsburgerin auf dem ehemaligen MfG-5-Gelände in Kiel festgehalten haben soll, startet jetzt vor dem Landgericht Kiel der Prozess gegen den Mann. Im vergangenen September war die junge Frau als vermisst gemeldet worden. Nachdem in den sozialen Medien ein Foto aufgetaucht war, auf dem die mutmaßliche Entführte gefesselt war, konnten die Ermittler die Vermisste finden. Auch der mutmaßliche Täter wurde dort gefasst und sitzt seitdem in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen insgesamt elf Straftaten vor - darunter gefährliche Körperverletzung und mehrere Vergewaltigungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Neue Bleiben für Wohnungslose entstehen in Kiel

In Kiel sollen neue Wohnungen für wohnungslose Menschen entstehen. Am Dienstag will die Hempels-Stiftung in Kooperation mit der Diakonie Stiftung Schleswig Holstein den ersten Spatenstich setzen. Der Bau mit neun Wohnungen soll rund 1,7 Millionen Euro kosten und im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Weil der soziale Wohnungsbau nicht nachkommt, will man ein Zeichen setzen, sagt Friedrich Keller von der Diakonie Schleswig-Holstein. In Kiel sind laut der Diakonie Schleswig-Holstein circa 2.500 Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Bewerbungsphase für Kunsthochschule startet

Ab Mittwoch startet die Bewerbungsphase für die Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Die Bewerberinnen und Bewerber können sich auf verschiedene Studiengänge bewerben, wie etwa Kommunikations- und Industriedesign oder Szenografie. Genommen werden nur diejenigen, die die künstlerische Eignungsprüfung bestehen. Die Bewerbungsphase geht bis zum 15. Mai. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 08:30 Uhr

Maßnahmen gegen Staus am Rendsburger Kanaltunnel vorgestellt

Am Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kommt es häufig zu Wartezeiten, wenn die Höhenkontrolle ausgelöst wurde. Dagegen will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) nun Maßnahmen ergreifen. Damit weniger Lkw die Höhenkontrolle auslösen, sollen ab Mai mobile Blitzer vor den Tunnelröhren aufgestellt werden. Der LBV vermutet, dass Lkw-Planen bei zu hoher Geschwindigkeit hochwehen und die Kontrolle oft fälschlicherweise auslösen. Außerdem soll es laut LBV künftig wieder zügiger vorangehen, wenn die Höhenkontrolle ausgelöst wurde. Die Technik soll dazu so umgestellt werden, dass eine Spur schneller wieder freigegeben werden kann und ab Mitte 2025 gar nicht mehr gesperrt werden muss. Der Unternehmensverband Nord Logistik nennt die Maßnahmen ein gelungenes Konzept, um die Situation am Kanaltunnel zu verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 06:00 Uhr

