Bundeskabinett will Hafenstrategie beschließen

Das Bundeskabinett will heute eine Nationale Hafenstrategie beschließen, mit der die deutschen Häfen gestärkt werden sollen. Momentan gibt der Bund im Jahr 38 Millionen Euro für die Häfen aus. Laut Zentralverband der Seehäfen wären aber 400 Millionen nötig - also mehr das das Zehnfache. Der Bund solle sich in der Hafenstrategie dazu bekennen, dass die Häfen für ganz Deutschland wichtig sind, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Die Häfen hätten eine Bedeutung für die Energiewende und auch für den Export - und damit für den deutschen Wohlstand. Und das sollte sich natürlich auch in höheren Finanzhilfen ausdrücken. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 07:00 Uhr

Landtag verabschiedet Haushalt 2024

Der Landtag will heute den Haushalt Schleswig-Holsteins für das laufende Jahr verabschieden. Schwarz-Grün plant für 2024 Ausgaben von knapp 18 Milliarden Euro. Dafür will die Landesregierung knapp 1,65 Milliarden Euro neue Schulden machen, davon 1,5 Milliarden über einen Notkredit. Den begründet sie mit Ausgaben für die Folgen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Jahrhundert-Sturmflut vom Oktober. Die FDP hält den Haushaltsentwurf für verfassungswidrig. Die Landesregierung würde mit dem Geld aus dem Notkredit Ausgaben planen, die nach Ansicht der FDP damit nicht zu begründen seien. Kritik kam auch von der SPD. Auch der Landesrechnungshof zweifelt, ob die Folgen der Corona-Pandemie auch 2024 noch eine tragfähige Begründung für eine Notlage sind. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 06:00 Uhr

Landesregierung legt Aktionsplan zum Schutz der Ostsee vor

Nach monatelangem Streit um einen Nationalpark Ostsee präsentierten Ministerpräsident Günther und Umweltminister Goldschmidt am Dienstag einen Aktionsplan, mit dem stattdessen der Zustand der Ostsee verbessert werden soll. Geplant ist unter anderem, 12,5 Prozent der Schleswig-Holsteinischen Ostsee unter strengen Schutz zu stellen. Das betrifft die Gebiete Schlei bis Gelting, südlich der Hohwachter Bucht und westlich von Fehmarn. Die SPD kritisiert, dass die Pläne hinter den Erwartungen zurück blieben. Die FDP bemängelt Einschränkungen für die Fischerei und fordert einen finanziellen Ausgleich. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 06:00 Uhr

Kritik von Naturschützern an Aktionsplan Ostsee

Naturschützern gehen die Pläne der Landesregierung für den Aktionsplan Ostseeschutz nicht weit genug. Sie fordern strengere Maßnahmen, um das ihrer Meinung nach ökologisch schwer angeschlagene Meer besser zu schützen. Vom NABU hieß es, die Pläne seien nur ein punktueller Schutz. Der BUND kritisierte, die angekündigten Maßnahmen reichten nicht aus. Kritik gibt es vor allem an den Zugeständnissen an die Landwirtschaft. Nur ein Nationalpark mit deutlich strengeren Schutzmaßnahmen hätte eine Perspektive. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 06:00 Uhr

Polizei soll 110-Notrufe in SH künftig orten können

Polizei-Notrufe sollen künftig in ganz Deutschland geortet werden können, auch in Schleswig-Holstein. Aufgrund juristischer Hürden durfte die Polizei das bislang nicht. Technisch verantwortlich dafür ist das Land Baden-Württemberg, weil dort der bundesweit zentrale Notruf-Server steht. Nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart soll es künftig auch bei 110-Anrufen in Notfallsituationen möglich sein, zu ermitteln, wo der Anruf herkam. Am Montag wurde einem entsprechenden Pilotversuch zugestimmt. Feuerwehr und Rettungsdienste können schon seit Jahren bei ihnen eingehende Notrufe orten. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Weiter bewölkt, örtlich Regen

Heute gibt es viele Wolken, zwischendurch aber auch Auflockerungen mit Chancen auf etwas Sonnenschein, besonders in Ostholstein. Dabei kann es zunächst nur örtlich, am Abend von der Nordsee her regnen. Es ist sehr mild, die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Hörnum auf Sylt bis 15 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht überwiegend schwacher Wind aus Süd bis West. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 06:00 Uhr

