Stand: 20.03.2024 13:16 Uhr Runder Tisch zur Schleifähre: "Missunde II" fährt doch übergangsweise

Vertreter des Landesbetriebs für Küstenschutz (LKN) und des Wirtschaftsministeriums saßen am Dienstag in Kiel an einem Runden Tisch zusammen. Ergebnis: Ab Mitte April soll die alte Schleifähre "Missunde II" nun doch wieder eingesetzt werden, wie der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Tobias von der Heide, im Anschluss mitteilte. Daran müssten noch ein paar Kleinigkeiten vorbereit werden.

Die "Missunde II" soll demnach so lange fahren, bis die "Missunde III" voraussichtlich ab Herbst einsatzbereit ist. Die neue E-Fähre weist Konstruktionsfehler auf und konnte deshalb nicht wie geplant Anfang März den Betrieb zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) aufnehmen.

