Hafenstrategie: Ausbau ja, aber keine Finanzzusagen

Die Bundesregierung will die deutschen Häfen stärken. Das Kabinett hat dafür heute eine sogenannte Nationale Hafenstrategie beschlossen. In dem Papier geht es darum sicherzustellen, dass deutsche See- und Binnenhäfen weiter eine wichtige Rolle in den globalen Transportketten spielen. Dazu werden 140 Maßnahmen von Bund und Ländern aufgeführt, die für den Ausbau und Erhalt der Häfen nötig sind. So sollen beispielsweise die Häfen vernetzter zusammenarbeiten und sicherer gemacht werden, um sich etwa vor Cyberangriffen zu schützen. Der Bund will auch das Hinterland einbeziehen und Straßen und Schienen, die zu Häfen führen, ausbauen. Wer das allerdings zahlen soll, bleibt offen.

Außerdem werden Häfen künftig teilweise als kritische Infrastruktur eingestuft. Der Einstieg von ausländischen Investoren soll strenger geprüft werden.

Wissing: "Erst der Plan, dann das Geld"

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht die Nationale Hafenstrategie als wichtigen Schritt zur Stärkung der deutschen Häfen. Der FDP-Politiker sprach von einem Maßnahmen-Kursbuch, das Lösungswege für die drängendsten Herausforderungen der Häfen aufzeige - von den großen Chancen der Digitalisierung über knappe Flächen, Fachkräfte und Mittel.

Wissing hatte im Vorfeld die Kritik der Union zurückgewiesen, der Bund tue zu wenig für die Häfen. Der Bund stehe weiterhin zur gemeinsamen Verantwortung für die Häfen, sagte er. "Dazu zählt auch die Frage der angemessenen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder. Wichtig ist uns dabei aber: erst der Plan, dann das Geld. Mit dem gemeinsamen Verständnis der Hafenstrategie können wir nun daran arbeiten, die hohen Investitionen zu verstetigen und Planungen zu beschleunigen."

Janecek: Rolle der Seehäfen bundesweit anerkennen

Der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft, Dieter Janecek von den Grünen, sagte auf NDR Info, es sei gut, dass mit der nationalen Hafenstrategie erstmals ein Prozess aufgelegt worden sei, in dem Bund und Länder kontinuierlich miteinander darüber sprächen, wie die Häfen besser unterstützt werden könnten. Das Thema Finanzierung in Zeiten klammer Kassen bleibe kein einfaches, aber der Grünen-Politiker drängt auf eine stärkere Verantwortung des Bundes. Die Häfen würden immerhin eine Schlüsselrolle einnehmen bei der Dekarbonisierung der Industrie, bei der Klimaneutralität und der Bebunkerung mit alternativen Kraftstoffen. "Da kommt viel Neues auf die Häfen zu und der Investitionsstau ist gegeben. Also muss auch eine Diskussion folgen, wie wir diese Investitionen stemmen", so Janecek.

Janecek hob die Bedeutung der Häfen für ganz Deutschland hervor. Er erwarte, dass diese wichtige Rolle auch in den süddeutschen Bundesländern anerkannt werde. "Fünf Millionen Beschäftigte sichern sie direkt und indirekt. Ohne die Häfen in Norddeutschland ist auch die Produktion in Süddeutschland lahmgelegt", sagte Janecek.

Küstenländer fordern finanzielle Beteiligung des Bundes

Auch nach den Beschlüssen zur Nationalen Hafenstrategie bestehen die Küstenländer weiter auf einem stärkeren finanziellen Engagement des Bundes für die Seehäfen. Eine bundesweite Förderung und ein erhöhter Ausgleich für die besonderen finanziellen Belastungen durch die Seehäfen müsse der nächste Schritt nach Vorlage dieses Papiers sein, "um ins Handeln zu kommen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der zuständigen Ressortchefs aus Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern."

Leonhard: "Ohne Häfen keine Exportnation"

"Ohne Häfen keine Exportnation", sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Hier wird verschifft, was in Deutschland produziert wird und von hier aus in globale Handelsbeziehungen eingespeist wird - und hier wird importiert, was in der ganzen Republik in den Regalen liegt." Über 60 Prozent des deutschen Außenhandels erfolgten auf dem Seeweg. "Die Küstenländer sind aber allein nicht in der Lage, die erheblichen Investitionen angesichts der nun anstehenden nationalen Herausforderungen und Aufgabenstellungen der Energiewende, des Klimawandels und auch der Sicherheit eigenständig zu lösen", heißt es in der Erklärung weiter.

Hamburger CDU: Hafenstrategie ist zahnlose Absichtserklärung

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die beschlossene Nationale Hafenstrategie als "zahnlose Absichtserklärung" kritisiert. Kernfragen der künftigen Ausrichtung der deutschen Seehäfen blieben darin ungeklärt, "sodass auch der Hamburger Hafen keine Grundlage hat, auf der er sich neu oder anders positionieren kann", sagte der hafenpolitische Sprecher der Fraktion, Götz Wiese. "Auch für eine tragfähige Kooperation der Häfen in der Deutschen Bucht fehlt eine Perspektive." Zudem drücke sich der Bund um klare Finanzierungszusagen herum. Die wahren Gewinner der Hafenstrategie seien deshalb die Niederlande, Belgien, die Ostseeanrainer und der Mittelmeerraum.

Madsen: Häfen-Bedeutung muss sich in Finanzhilfen ausdrücken

Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) fordert, dass der Bund sich dazu bekennen soll, dass die Häfen für ganz Deutschland wichtig sind. Die Häfen hätten eine Bedeutung für die Energiewende und auch für den Export - und damit für den deutschen Wohlstand. Und das sollte sich natürlich auch in höheren Finanzhilfen ausdrücken.

Lies: Weiter an finanziellen Fragen arbeiten

Niedersachsens Wirtschafts- und Hafenminister Olaf Lies sagte nach dem Beschluss zur Nationalen Hafenstrategie, er nehme positive Signale vom Bund wahr, dass die Nordländer und die Küste als das angesehen werden, was sie sind: das energiepolitische Herz Deutschlands. "Wir sind die Garanten für eine unabhängige, diversifizierte und genauso saubere und dauerhaft günstige Energieversorgung. Der Ausbau unserer Häfen ist eine Frage von Sicherheit – und damit eine nationale Aufgabe", so der SPD-Politiker. Das könnten die Länder finanziell nicht alleine stemmen. "Das bedeutet, dass wir hier weiter mit dem Bund an Lösungen auch für die finanziellen Fragen arbeiten müssen."

