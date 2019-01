Stand: 02.01.2019 15:03 Uhr

Sayn-Wittgenstein: Nobis reicht Rücktritt nicht

Nach dem Rücktritt von Doris von Sayn-Wittgenstein als AfD-Landesvorsitzende spricht der Fraktionschef der Partei im Landtag, Jörg Nobis, von einem halbherzigen Schritt. Um Schaden von der AfD abzuwenden, wäre einzig und allein der Austritt von Sayn-Wittgensteins konsequent und folgerichtig gewesen, schreibt Nobis. Er begründet dies nicht nur mit ihrer öffentlichen Werbung für den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Gedächtnisstätte". Von Sayn-Wittgenstein habe gegenüber einem Fraktions-Mitarbeiter auch den Holocaust geleugnet. Darüber gebe es eine eidesstattliche Versicherung. Der Landesschatzmeister der Partei, Reinhard Zimmermann, sagte hingegen, der Landesvorstand stehe weiter hinter von Sayn-Wittgenstein.

Harsche Kritik von Grünen und SPD

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter sagte NDR Schleswig-Holstein: Sayn-Wittgenstein sollte auch ihr Mandat als Abgeordnete im Landtag niederlegen. Ihre politische Haltung disqualifiziere sie für dieses Amt. Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) spricht von einer politischen Farce, die sich mit diesem schrittweisen Rückzug von Ämtern vollziehe. Für Stegner bleibt es dabei, dass die AfD keine Alternative sondern eine Schande für Schleswig-Holstein und Deutschland sei.

Sayn-Wittgenstein bestreitet Vorwürfe

Von Sayn-Wittgenstein hatte am Neujahrs-Tag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt als Landesvorsitzende erklärt. Die AfD-Politikerin bestreitet die Vorwürfe, sie soll Mitglied in dem rechtsextremistischen Verein "Gedächtnisstätte" gewesen sein und für diesen geworben haben. Die Mitglieder des Vereins leugnen oder relativieren den Holocaust.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Mitte Dezember ein Parteiausschlussverfahren gegen von Sayn-Wittgenstein beschlossen. Die Parteispitze teilte damals mit, "vor dem Hintergrund mutmaßlich strafrechtlich relevanter Vorgänge" werde sie zudem bis zur Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts von der Ausübung aller Parteiämter ausgeschlossen. Aus der AfD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag war von Sayn-Wittgenstein bereits am 4. Dezember ausgeschlossen worden. Der Verein "Gedächtnisstätte" steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD.

