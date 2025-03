Stand: 26.03.2025 08:12 Uhr Sanierung von fünf Radwegen in Kiel: Einschränkungen in den Osterferien

In Kiel sollen für den Frühling fünf viel genutzte Radwege fit gemacht werden. Das Tiefbauamt will vor allem in den Osterferien an den Routen arbeiten, teilt die Landeshauptstadt mit. Die asphaltierten Radwege erhalten dann eine neue Decke. Während der Arbeiten kann es zu kurzen Sperrungen und Umleitungen kommen. Um die Einschränkungen für Radfahrerinnen und Radfahrer möglichst gering zu halten, soll laut Stadt nur die oberste, beschädigte Schicht bearbeitet werden. An folgenden Radwegen wird in den Osterferien gebaut:

Gablenzstraße/Werftstraße (zwischen Werftbahnstraße und Werftstraße)

Prinz-Heinrich-Straße (zwischen Oskar-Kusch-Straße und östlichem Brückenwiderlager)

Radweg vor der Hermann-Löns-Schule in der Straße Am Schulwald

Preetzer Chaussee (zwischen Fußgängerbrücke und Ortsausgang) eine neue Asphaltdecke, ebenso wie der

Radweg vor der Gemeinschaftsschule Hassee in der Rendsburger Landstraße

Die Radwege an der Preetzer Chaussee und vor der Gemeinschaftsschule Hassee erhalten nach Angaben der Stadt Kiel eine neue Asphaltdecke. Dort beginnt die Sanierung ab April. Im März gab es erste vorbereitende Arbeiten.

