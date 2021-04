SPD-Landesparteitag: Midyatli als Landeschefin wiedergewählt Stand: 25.04.2021 19:33 Uhr Die SPD in Schleswig-Holstein hat ihre Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntag mit rund 89 Prozent der Stimmen wiedergewählt. 211 von 222 stimmberechtigten Delegierten eines Landesparteitages nahmen an der Urnenwahl teil.

Von den 211 Delegierten stimmten 187 für Midyatli. Sie hatte am Sonnabend bereits bei einem Online-Votum 89 Prozent bekommen. Die 45-Jährige ist seit zwei Jahren in diesem Amt. "Vielen Dank für den tollen Rückenwind, den ihr mir jetzt bereitet", sagte Midyatli am Sonnabend nach dem Ergebnis des Online-Votums. Midyatli hatte keinen Gegenkandidaten. Da die Satzung keine digitalen Wahlen vorsieht, musste eine Urnenwahl folgen. Bei ihrer Wahl zur Nachfolgerin von Ralf Stegner vor zwei Jahren hatte Midyatli 90,1 Prozent der Stimmen erhalten.

AUDIO: Mehrheit für Midyatli (1 Min) Mehrheit für Midyatli (1 Min)

Zu Beginn des digitalen Landesparteitags war auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zugeschaltet worden. Midyatli hatte auf dem Parteitag vor den Delegierten betont: "Ich gehe in diese Landtagswahl, um diese gemeinsam mit euch zu gewinnen." Die SPD werde ein starkes Programm haben und das beste Personalangebot machen, sagte sie, ohne darauf weiter einzugehen. Midyatli äußerte sich auch zuversichtlich, die Grünen als Bündnispartner zurückgewinnen zu können. "Im nächsten Jahr kämpfen wir gemeinsam dafür, dass Schleswig-Holstein eine progressive Regierung bekommt, mit Mut zum Handeln für unser Land", sagte sie.

