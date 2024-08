Rettungsaktion in der Arktis für zwei Piloten aus SH Stand: 01.08.2024 16:40 Uhr Wegen technischer Probleme mussten zwei Piloten mit ihrem Kleinflugzeug in der Arktis notwassern. Dank der dänischen Marine konnten die Männer aus ihrer lebensgefährlichen Lage gerettet werden. Sie waren auf dem Heimweg zurück zu ihrem Heimatflughafen Hungriger Wolf in Itzehoe im Kreis Steinburg.

Wie jetzt bekannt wurde, musste die Maschine des Typs Piper PA-46-310 Malibu am vergangenen Montag auf dem Weg von Kanada nach Grönland notwassern. Um 12.17 Uhr erhielten das Fluginformationszentrum Nuuk in Grönland und das Arktiskommando einen Mayday-Notruf von einem in Deutschland registrierten Flugzeug auf dem Weg nach Narsarsuaq in Südgrönland. Die Maschine war zwölf Tage vorher, am 17. Juli, vom Flugplatz Itzehoe/Hungriger Wolf in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg), gestartet. Als Ziel hatten die beiden Piloten die Oshkosh Air Show am Wittman Airport in Oshkosh (Wisconsin). Es gilt als das weltgrößte Treffen von Privatfliegern.

"Mayday" - Rettung nach 30 Minuten

Nach dem Notruf fand die Besatzung eines Challenger-Flugzeug der dänischen Marine nach eigenen Angaben schnell die Position des Flugzeugs und konnte es in der Luft verfolgen, während es ins eiskalte Meer stürzte. Am Unglücksort gelang es den beiden Piloten, sich in ihre aufblasbare Rettungsinsel zu retten. So konnten sie die Besatzung des Challenger-Flugzeugs winkend auf sich aufmerksam machen, die im Luftraum über ihrer Position blieb. Das Inspektionsschiff "Triton" der dänischen Marine nahm Kurs auf die Rettungsinsel und holte die Piloten innerhalb von nur 30 Minuten an Bord. Die weitere Bearbeitung und Untersuchung dieses Falls wird nach Angaben der dänsichen Marine nun von der grönländischen Polizei übernommen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt