Stand: 31.07.2024 09:25 Uhr Wester-Ohrstedt: Verunglücktes Kleinflugzeug geborgen

Das vor zehn Tagen verunglückte Kleinflugzeug in Wester-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ist laut SHZ geborgen worden. Es lag seit dem 20. Juli in einem Acker-Bohnenfeld. Das Flugzeug wurde mit einem Teleskoplader vom Feld transportiert, so der SHZ weiter. Bei der Notlandung blieben die Insassen unverletzt. Das Flugzeug soll jetzt nach Niedersachsen gebracht werden. Dort wird es demnach von einem Gutachter untersucht. Die Piloten bemerkten bei Ihrem Flug Motorprobleme und landeten in Wester-Ohrstedt auf dem Acker-Bohnenfeld.

