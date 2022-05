Rettung aus der Luft: Übung für den Ernstfall in Heist Stand: 26.05.2022 17:06 Uhr Rettungshubschrauber mit Seilwinde gibt es eigentlich eher im Süden für die Bergrettung - neuerdings gibt es aber auch einen Hubschrauber im Norden. In Heist (Kreis Pinneberg) wird für den Einsatz trainiert.

"Ich erinnere mich an eine Geschichte - eine Wiederbelebung - im Wald Mitte Januar. Man kam einfach nicht zur Patientin hin, da hätte ich mir wirklich eine Winde gewünscht, das hätte der Patientin sicher geholfen", erzählt Hendrik Ilper, Notarzt bei der ADAC Luftrettung. In Schleswig-Holstein sind es vor allem Wasser-, Moor- und Waldgebiete, die für die Rettungsdienste teilweise schwer zugänglich sind. Mit dem neuen ADAC Rettungshubschrauber "Christoph Hansa H145" bekam der Luftrettungsstützpunkt in Hamburg Bergedorf jetzt einen leistungsfähigeren Hubschrauber, der genau solche Einsätze mit Seilwinde möglich macht - auch in Schleswig-Holstein.

Abseilen und Helfen in 90 Metern Höhe

Die Piloten, Ärzte und Notfallsanitäter von der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Hamburg müssen die Einsätze mit der Seilwinde aber erst einmal trainieren. Und genau das ist diese Woche über Heist im Kreis Pinneberg geschehen: Übungen für den Ernstfall. Aufgabe des Piloten bei dem anspruchsvollen Flugmanöver ist es, den Hubschrauber möglichst ruhig über der Einsatzstelle schweben zu lassen. Der Bordtechniker steht bei geöffneter Seitentüre auf der Kufe des Hubschraubers und seilt den Notarzt und Sanitäter an der Winde aus 90 Metern Höhe zu einer Simulationspuppe ab. Nach der Erstversorgung werden die medizinische Besatzung sowie die Puppe im Bergesack wieder in die Maschine gehievt. Herausforderung für die Retter ist es, sowohl das Bergeverfahren sicher zu beherrschen als auch den Patienten unter schwierigen Bedingungen optimal notfallmedizinisch zu behandeln.

Ab Sommer im Einsatz

Zusätzlich müssen die Retter für den Einsatz mit der Seilwinde zwei Dutzend Handzeichen beherrschen. "Sehr herausfordernd, das ist wirklich viel. Es ist halt die Verantwortung, dass wir einen lebenden Menschen an so einem Seil unter uns reinlassen und dabei niemanden zu verletzen", erklärt Notfallsanitäter André Gebauer. Bis zu 240 Stundenkilometer ist der Hubschrauber schnell. Eine Woche lang dauert das Training für die Einsatzkräfte. Schon im Sommer werden sie dann mit der Seilwinde echte Patienten bergen - um noch mehr Leben retten zu können.

