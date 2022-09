Protestcamp der Punker auf Sylt löst sich auf Stand: 14.09.2022 12:23 Uhr Das ehemalige Protestcamp der Punks in Westerland auf Sylt löst sich langsam auf. Zuletzt hatten sich dort noch etwa 20 von ihnen aufgehalten. Sie haben den Platz inzwischen freiwillig verlassen.

Eigentlich ist bereits spätestens seit Montag klar: Die Punks müssen den Platz vor dem Rathaus in Westerland verlassen. Da hatte nämlich das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig eine Beschwerde der beiden Versammlungsleiter des Protestcamps gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts abgewiesen. Das wiederum hatte zuvor eine Auflösung des Camps für rechtmäßig erklärt.

Platzverweis gilt für Gebiet um Rathaus und Wilhelminenbrunnen

Weil die 20 Punks aber trotzdem nicht gehen wollten, hatte die Gemeinde Sylt Unterstützung von der Landespolizei auf dem Festland angefordert - und heute bekommen. Im Laufe des Vormittags forderte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die Wildcamper dreimal auf, den Platz vor dem Rathaus freiwillig zu räumen. Das haben am Ende dann auch alle gemacht. Einen Platzverweis gab es trotzdem. Unter anderem vor dem Rathaus und rund um den Wilhelminenbrunnen, wo sich auch viele Punks aufgehalten haben, dürfen sie jetzt nicht mehr sein. Wohin sie jetzt gehen, ist unklar. Die meisten sind nach Polizeiangaben obdachlos.

Der Bürgermeister hat den ehemaligen Protestcampern eigenen Angaben zufolge sogar angeboten, die Zugfahrt nach Hamburg zu bezahlen. Von der Insel schicken kann man sie aber - so Polizei und Bürgermeister Häckel - nicht.

OVG: "Beschluss ist unanfechtbar"

Am Montag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig eine Beschwerde der beiden Versammlungsleiter des Protestcamps gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts abgewiesen. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte das OVG mit. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht eine Auflösung des Camps für rechtmäßig erklärt. Damit hatten die Richter eine entsprechende Entscheidung des Kreises Nordfriesland bestätigt. Das Verwaltungsgericht hatte die Auffassung des Kreises Nordfriesland geteilt, dass im Zusammenhang mit unzureichenden sanitären Verhältnissen im Camp und wegen der Gefahr einer rücksichtslosen Lärmbelastung für die Anlieger eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingetreten war.

Anwohner fühlten sich belästigt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Protestcamps wollten nach eigenen Angaben bis Oktober für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Anwohner hatten sich zahlreich beschwert - unter anderem wegen nächtlicher Lärmbelästigung durch grölende Campbewohner, lauter Musik tagsüber und Megafon-Ansprachen. Viele hätten zudem darüber geklagt, dass eine große Anzahl der Punks ihre Notdurft nicht in den von der Gemeinde aufgestellten Toiletten, sondern in einer Telefonzelle, im Gebüsch sowie einer Garageneinfahrt verrichteten, so ein Sprecher vom Kreis Nordfriesland.

