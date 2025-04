Stand: 27.04.2025 15:46 Uhr Regionalliga Nord: Kiel und Todesfelde lassen wichtige Punkte liegen

Der SV Todesfelde und Holstein Kiel II haben am Sonntag in der Regionalliga Nord verloren. Am 31. Spieltag ließ Todesfelde gegen SC Weiche Flensburg 08 (1:3) wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen. Schlusslicht in der Tabelle, Holstein Kiel II, verlor 0:3 gegen FC St. Pauli II.

Auch Eintracht Norderstedt konnte am Sonntag keine Punkte holen. Nach dem 1:2 gegen FC Teutonia 05 fallen die Norderstedter auf den 13. Platz. Phönix Lübeck gelang dagegen ein Remis gegen Tabellenführer TSV Havelse. Die beiden Teams trennten sich 1:1.

