Stand: 27.04.2025 10:37 Uhr Streit auf Friedhof in Geesthacht: Mann schwer verletzt

Bei einem Streit auf einem Friedhof in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonnabend ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei flüchtete der mutmaßliche Täter anschließend. Sanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und sucht nach der Tatwaffe, bei der es sich nach Angaben einer Sprecherin vermutlich um ein Messer handelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg