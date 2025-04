Stand: 27.04.2025 10:45 Uhr Unfall im Kreis Segeberg: 30-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rohlstorf im Kreis Segeberg ist am Sonnabend ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Autofahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Auto herausschneiden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg