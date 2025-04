Stand: 27.04.2025 17:42 Uhr Eckernförde: Radfahrer schwer verletzt nach Kollision mit Nordbahn

Am Sonntagnachmittag ist ein Radfahrer in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei einem Zusammenstoß mit der Nordbahn schwer verletzt worden. Ein Notarzt wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Der Mitte 50 Jahre alte Radfahrer kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Bein ins Krankenhaus nach Kiel. Laut Bundespolizei erlitt der Zugfahrer einen Schock und konnte nicht weiterfahren. Auch zwei Fahrgäste erlitten Verletzungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Nordbahn war von Flensburg aus in Richtung Kiel unterwegs. Die Strecke war am Sonntagnachmittag bei Eckernförde gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Eckernförde Kreis Rendsburg-Eckernförde