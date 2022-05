Polizeieinsatz mit Herz: Beamte retten Küken in Neumünster Stand: 16.05.2022 10:20 Uhr Alleine und schutzlos war ein Entenküken am Sonnabend in Neumünster unterwegs. Polizisten brachten es vor einer hungrigen Krähe in Sicherheit.

Alleine - ohne Eltern, ohne Geschwister - war am Sonnabend ein Entenküken am Kleinflecken in der Innenstadt von Neumünster unterwegs. Über dem Küken lauerte eine hungrige Krähe, die das Tier immer wieder angriff. Das beobachtete eine Streifenwagenbesatzung und zögerte nicht lange. Die Beamten stoppten ihr Auto und eilten zur Hilfe. Eine Polizistin konnte das Küken vorsichtig an sich nehmen und im Streifenwagen in Sicherheit bringen.

Familienzusammenführung im Teich

Ohne Blaulicht aber zügig ging es dann zu einem nahegelegenen Teich, wo die Beamten eine Entenfamilie gesehen hatten. Das Küken wurde vorsichtig zum Wasser getragen. Dort schwamm das attackierte Tier schnell zu seiner Familie. Über den Verbleib der hungrigen Krähe konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen.

Weitere Informationen Vermeintlicher Schwarzbär löst Polizeieinsatz aus Ein Autofahrer entdeckt bei Kosel einen Bären. Vor Ort findet die Polizei aber etwas ganz anderes. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 16.05.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere