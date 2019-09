Stand: 02.09.2019 11:59 Uhr

Polizei: Gefundene Leiche bei Humptrup ist Nathalie

Bei der nahe Humptrup in Nordfriesland gefundenen Leiche handelt es sich offenbar um die vermisste Nathalie M. aus Stadum. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Obduktion aus. "Ein Abgleich von individuellen Merkmalen der Leiche mit der Vermissten ergab Übereinstimmungen", sagte Polizeisprecher Christian Kartheus. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es laut Polizei noch nicht, da das Ergebnis eines DNA-Abgleiches noch aussteht. Auch die Todesursache steht nach Angaben der Ermittler noch nicht fest. Ein Mann aus Humptrup sitzt seit Donnerstag wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Am Sonnabend hatte der Hund eines Spaziergängers die vergrabene und abgedeckte Leiche in der Nähe der dänischen Grenze entdeckt. Am Wochenende wurden Spuren gesichert und die Leiche in der Kieler Rechtsmedizin obduziert.

Bei Humptrup gefundene Leiche ist Nathalie







Verdächtiger schweigt bislang zu Vorwürfen

Der Fundort der Leiche lag in der Nähe des Resthofes des 46-Jährigen aus Humptrup. Ob sich der Verdacht gegen ihn jetzt erhärtet, wollte die Polizei noch nicht sagen. Nach Angaben der Beamten schweigt der Mann zu den Vorwürfen. Polizeisprecher Kartheus erklärte, dass es aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte geben werde.

Nathalie wurde zuletzt in Schafflund gesehen

Nathalie M. war vor zwei Wochen vermisst gemeldet worden. Damals wurde sie gesehen, wie sie in Schafflund, einem Nachbarort ihres Heimatdorfes, in einen Bus gestiegen ist. Der Hof des Verdächtigen liegt rund 30 Kilometer entfernt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er und Nathalie sich begegnet sind. Ein Großaufgebot der Polizei hatte Haus und Hof des Mannes vergangene Woche durchsucht.

