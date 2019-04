Stand: 29.04.2019 17:10 Uhr

Parteigericht: Sayn-Wittgenstein darf in der AfD bleiben

Die ehemalige schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein darf Mitglied ihrer Partei bleiben. Das hat das Landesschiedsgericht der Partei entschieden, wie der stellvertretende Landesvorsitzende Bruno Hollnagel am Montag NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Der Bundesvorstand der Partei hatte Mitte Dezember vergangenen Jahres ein Parteiausschlussverfahren gegen Sayn-Wittgenstein angestoßen. Darüber entscheidet nach den Statuten der Partei zunächst das Landesschiedsgericht.

Parteigericht sieht keinen Beleg für rechtsextremes Weltbild

Der Bundesvorstand hatte Sayn-Wittgenstein in der Begründung für den Antrag auf Parteiausschluss vorgeworfen, Mitglied in einem rechtsextremen Verein gewesen zu sein. Diese Mitgliedschaft in dem Verein Gedächtnisstätte konnte Sayn-Wittgenstein in den Befragungen vor dem Landesschiedsgericht nicht nachgewiesen werden. Der Verein steht auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Dass Doris von Sayn-Wittgenstein einmal für den Verein geworben hatte, reiche laut dem Parteigericht nicht aus, um zu belegen, dass sie noch heute ein geschlossen rechtsextremes Weltbild habe. Doris von Sayn-Wittgenstein teilte NDR Schleswig-Holstein mit, dass das Urteil für sie "erwartungsgemäß" ausgefallen sei.

Parteiausschluss von Sayn-Wittgenstein aus AfD gescheitert NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.04.2019 17:00 Uhr Autor/in: Sabrina Prinzen Die ehemalige AfD-Vorsitzende von Sayn-Wittgenstein darf in der Partei bleiben. Ihr wurde vorgeworfen, Mitglied in dem rechtsextremen Verein "Gedächtnisstätte e.V." gewesen zu sein.







Klage gegen Fraktionsausschluss vor Verfassungsgericht

Bereits Anfang Dezember hatte die AfD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ihre damalige Landeschefin aus der Fraktion ausgeschlossen. An Neujahr legte sie ihr Amt als Vorsitzende der Landespartei nieder. In der vergangenen Wochen hatte Sayn-Wittgenstein Klage gegen ihren Ausschluss aus der Landtagsfraktion beim Landesverfassungsgericht eingereicht. Sie will damit klären lassen, ob ihr Ausschluss formal korrekt und rechtmäßig war.

