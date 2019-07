Stand: 31.07.2019 14:26 Uhr

Ostsee: Ehemann rettet Frau - und stirbt im Krankenhaus

Ein 55 Jahre alter Mann aus Lüneburg (Niedersachsen) ist gestern in einer Lübecker Klinik gestorben, wenige Tage nachdem er seine leblose Frau aus der Ostsee gezogen hatte. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Mittwoch mit. Demnach war der Mann Sonnabend am Strand von Sütel bei Großenbrode (Kreis Ostholstein) seiner badenden Ehefrau zur Hilfe geeilt, als sie leblos im Wasser trieb. Danach sei er selbst zusammengebrochen.

Das Paar konnte von den Rettungskräften reanimiert werden und wurde in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Mann kam in ein Lübecker Krankenhaus, wo er am Dienstag starb. Die Frau schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Tote trotz Badeverbot

Ebenfalls am Wochenende kamen zwei Männer ums Leben, nachdem sie in der Ostsee waren. Ein Kite-Surfer war tot vor Neustadt-Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) aus dem Wasser geborgen worden. Ein anderer Mann wurde auch am Strand von Sütel bei Großenbrode zunächst aus der Not gerettet, starb aber kurz darauf.

Wegen gefährlicher Unterströmungen hatte die DLRG für viele Strände an der Ostsee ein Badeverbot verhängt. Mittlerweile ist das Verbot wieder aufgehoben, weil sich die See wieder beruhigt hat.

