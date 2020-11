Nord-Ostsee-Kanal: Zahlen und Hintergründe Stand: 16.06.2020 15:44 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal kann für Schiffe eine gigantische Abkürzung sein - aber auch ein Flaschenhals. Hintergründe und Historisches zu einer der wichtigsten künstlichen Wasserstraßen der Welt.

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gilt als eine der Hauptverkehrsadern für Schiffe im Norden Europas. Er bietet den schnellsten Weg von und nach Skandinavien und in die Häfen der baltischen Staaten. Wer sich gegen die NOK-Passage zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Kiel entscheidet, muss den längeren Weg über das Skagerrak in Kauf nehmen.

Dieser Umweg kostet Reedereien mehr Treibstoff, mehr Zeit und damit auch mehr Geld - normalerweise. Doch fallende Ölpreise, die Corona-Krise und der damit einhergehende Rückgang beim Warenverkehr machen dem inzwischen 125 Jahre alten NOK zu schaffen.

Die Rendsburger Eisenbahnbrücke ist bis heute das Wahrzeichen der Kreisstadt am Kanal. Der Bau galt nach seiner Fertigstellung 1913 als ingenieurstechnische Meisterleistung.

Der Trend verheißt nichts Gutes für den Kanal

Bereits 2019 wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Ladung zwischen Kiel-Holtenau und Brunsbüttel transportiert. Dieser Trend hat sich Anfang 2020 fortgesetzt. Laut Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt hat es im ersten Quartal des Jahres einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,58 Prozent gegeben.

Im zweiten Quartal dürfte der Verkehr nochmals deutlich nachlassen. Das lassen zumindest die offiziellen Zahlen der Behörde erahnen. Danach nahmen im April dieses Jahres 25 Prozent weniger Schiffe die Abkürzung durch den Kanal als im April 2019. Damals hatten Frachter noch rund sieben Millionen Tonnen Ladung an Bord, im April 2020 waren es nur etwa 5 Millionen - ein Minus von 29 Prozent.

Im Mai 2020 waren es dann noch mal mehr als 30 Prozent weniger Schiffe als im Mai 2019, die die Passage zwischen Nord- und Ostsee buchten. Die Ladung verringerte sich ebenfalls. Waren es im Vorjahr noch rund 6,5 Millionen Tonnen im Mai, beförderten die Schiffe im Mai 2020 nur etwa 4,9 Millionen Tonnen durch den Kanal.

Immer weniger Ladung passiert den NOK

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist der Trend derselbe: Im Jahr 2015 transportierten noch mehr als 32.000 Schiffe rund 90,6 Millionen Tonnen Güter durch den NOK. 2019 waren es dagegen nur noch knapp 29.000 Frachter mit einer Ladung von 83,5 Millionen Tonnen. Und das, obwohl mit einer Durchfahrt durchschnittlich 250 Seemeilen (etwa 463 Kilometer) abgekürzt werden können - je nach Abfahrts- und Zielhafen.

Fährt ein Schiff um Dänemark herum, benötigt es 14 bis 18 Stunden. Die Kanalpassage dauert sechs bis acht Stunden. Die NOK-Durchfahrt kostet Reeder zwischen 1.500 und rund 5.800 Euro, je nach Größe eines Schiffes. Hinzu kommen Gebühren für Lotsen und Kanalsteurer sowie für die Kanalpassage.

Für viele Reedereien ist der Kanal aber offenbar unkalkulierbar geworden. Das Bauwerk musste in der Vergangenheit immer wieder gesperrt werden, weil es zum Beispiel Probleme bei den Schleusen gab oder die Computer der Verkehrszentrale in Brunsbüttel ausfielen.

Die Schleusentore in Kiel-Holtenau wurden 1914 gebaut. Nach einer 100-jährigen Nutzung ist das Bauwerk 2014 saniert worden.

Bund investiert massiv in künstliche Wasserstraße

Damit Schiffe in den kommenden Jahren weiterhin die Abkürzung zwischen Nord- und Ostsee nutzen, investiert der Bund massiv in die künstliche Wasserstraße. Seit Anfang 2020 wird die sogenannte Oststrecke ausgebaut. Der erste Abschnitt zwischen Großkönigsförde und Schinkel ist elf Kilometer lang. In vier Jahren soll der Kanal dort von momentan 44 auf 70 Meter verbreitert sein. Drei weitere Abschnitte mit einer Länge von insgesamt sieben Kilometern kommen später hinzu. Die Arbeiten sollen 2030 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen insgesamt bei etwa einer halben Milliarde Euro.

Außerdem bekommt der Kanal neue Schleusen. In Brunsbüttel wird seit Jahren an der fünften Kammer gebaut. Ursprünglich sollten die ersten Schiffe das Bauwerk dieses Jahr schon nutzen können, nun wird die Kammer frühestens 2026 für den Schiffsverkehr freigegeben. Voraussichtlich 2023 soll dann der Neubau der kleinen Schleusen-Kammer in Kiel-Holtenau beginnen.

Die Villa Hoheneck (l.) in Altenholz bei Kiel ist fast genau so alt wie der NOK. Das ehemalige Restaurant wurde von 1902 an gebaut. Vor ein paar Jahren wäre das Gebäude beinahe abgerissen worden. Nun sollen dort Wohnungen entstehen.

NOK ist auch für Hamburger Hafen unverzichtbar

Neben Schleswig-Holstein ist der NOK vor allem für Hamburg wichtig. Denn sollte für die Reedereien die Kanalpassage nicht mehr erste Wahl sein, lohnt sich für ihre Schiffe auch der lange Weg die Elbe hinein bis zum Hamburger Hafen nicht mehr. Jeder dritte Container, der dort umgeschlagen wird, passiert zurzeit den NOK.

Das liegt an den Warenströmen. So steuern viele riesige Frachter mit Gütern aus dem Atlantikraum zunächst den Hamburger Hafen an. Dort wird die Ladung auf sogenannte Feederschiffe verteilt, die dann Kurs auf verschiedene Ziele in Skandinavien und im Baltikum nehmen. Diese "Feeder" nutzen dafür den schnellsten Weg - den Nord-Ostsee-Kanal.

Um ein Feederschiff zu ersetzen, würden 700 Laster benötigt. Dass das keine realistische Perspektive ist, zeigt diese Prognose: Der Umschlag der deutschen Seehäfen soll von 276 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 759 Millionen bis 2025 steigen.

