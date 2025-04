Stand: 29.04.2025 06:41 Uhr Nord-Ost-Link: Tennet kommt in die Gemeinden

Damit der Strom der Offshore-Windanlagen auf der Nordsee auch im Osten des Landes ankommt, plant der Netzbetreiber Tennet den sogenannten Nord-Ost-Link. Dabei handelt es sich um eine Erdkabelleitung. Dienstag (29.4.) und Mittwoch (30.4.) stellt Tennet den geplanten Verlauf der Erdkabelleitung zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und dem Nord-Ostsee-Kanal in den betroffenen Gemeinden vor. Bürgerinnen und Bürger können sich am Dienstag um 10 Uhr in Nindorf und um 16 Uhr in Schafstedt für jeweils drei Stunden auf ausgestellten Infotafeln anschauen, wo die Leitung verlaufen wird und Fragen stellen. In Lieth haben die Bewohner am Mittwoch um 12 Uhr die Gelegenheit dazu.

Entschädigung für betroffene Grundstücksbesitzer

Betroffene Grundstücksbesitzer erhalten laut einem Tennet-Sprecher eine Entschädigung und können die Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten weiter nutzen. Dem Sprecher zufolge soll der Bau des Nord-Ost-Link 2028 beginnen. Der Abschnitt zwischen Heide und dem Nord-Ostsee-Kanal soll als erstes fertig gestellt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Offshore Kreis Dithmarschen