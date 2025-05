Stand: 09.05.2025 17:04 Uhr Betrug in Bredstedt: Seniorin verliert Bargeld und Schmuck

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) ist eine Seniorin Opfer eines Betrugs geworden. Laut Polizei gab sich ein Anrufer als Polizist aus und behauptete, der Sohn der Frau habe einen schweren Unfall verursacht. Um eine angeblich notwendige Kaution zu zahlen, forderte der Betrüger die Übergabe von Bargeld und Schmuck. Die Frau folgte den Anweisungen und übergab diese an einen Abholer. Erst nach dem Gespräch wurde sie misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise - insbesondere zu verdächtigen Personen, die am Mittwochvormittag in der Gerichtstraße gesehen wurden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland