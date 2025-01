Stand: 14.01.2025 14:57 Uhr Neumünster: Mann nach Messerangriff auf Ex-Partnerin in Haft

Nach einem Messerangriff in Neumünster sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen in der Innenstadt seine 26 Jahre alte Ex-Partnerin und einen 36-Jährigen aus der Nachbarschaft angegriffen haben. Beide wurden dabei leicht verletzt. Nach Ermittlungen war es der Polizei gelungen, den Aufenthaltsort des flüchtigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Ein mobiles Einsatzkommando nahm ihn daraufhin fest. Eine Richterin am Amtsgericht Neumünster hatte am Montag gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster