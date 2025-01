Neue Blitzer in Flensburg: Wo Radarfallen geplant sind Stand: 23.01.2025 14:10 Uhr Flensburger Blitzer haben im vergangenen Jahr rund 40.000 Fotos gemacht. In diesem Jahr könnten es deutlich mehr werden: Die Stadt installiert vier neue Radarfallen - unter anderem am ZOB.

von Jörn Zahlmann

Die Stadt Flensburg will in der Innenstadt vier neue Radarfallen installieren. Dafür investiert die Verwaltung nach eigenen Angaben rund 600.000 Euro. "In Flensburg haben wir einige Blitzer in der Innenstadt, die seit geraumer Zeit nicht mehr funktionieren. Die Blitzeranlagen am ZOB, am Neumarkt und in der Husumer Straße sowie die Anlage am Hafendamm werden erneuert", teilt die Stadt mit. Sollte das Wetter mitspielen, könnten die neuen Blitzer demnach bereits bis Ende März einsatzbereit sein.

Zukünftig fünf feste und zwei mobile Blitzer in Flensburg

Zusammen mit der Radarfalle an der Schleswiger Straße in der Südstadt würde es dann an fünf Standorten in Flensburg feste Blitzer geben. Zusätzlich hat die Stadt zwei mobile Geräte. "Die Blitzer am ZOB, am Neumarkt und in der Husumer Straße blitzen sowohl Geschwindigkeit als auch Rotlicht. Der Blitzer am Hafendamm wird nur Geschwindigkeit aufnehmen", heißt es von der Verwaltung.

Gleichzeitig würden zwei alte Blitzer-Standorte nicht erneuert - nämlich der vor dem Deutschen Haus und der vor dem ehemaligen C&A -Gebäude. Der Grund: Für die modernen Geräte sei der Winkel nicht geeignet.

Blitzer-Einnahmen 2024 in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro

Insgesamt haben die mobilen und festen Blitzer in Flensburg im vergangenen Jahr laut Stadt rund 40.000 Mal ausgelöst. Bei insgesamt 2,45 Millionen von den Geräten gezählten Fahrzeugen macht das eine "Blitzer-Quote" von gut 1,6 Prozent. Die Stadt hat daran im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben knapp 1,6 Millionen Euro verdient.

