In Norgaardholz bei Steinberg (Kreis Schleswig-Flensburg) findet am Sonnabend eine Gedenkfeier für drei deutsche Marinesoldaten statt, die am 10. Mai 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erschossen wurden. Die Soldaten hatten versucht, nach Hause zurückzukehren. Sie wurden jedoch der Fahnenflucht beschuldigt und zum Tode verurteilt. Trotz der Kapitulation Deutschlands war dieses Urteil laut den Vereinbarungen der Alliierten unrechtmäßig. Die jungen Männer wurden in der Geltinger Bucht versenkt, ihre Leichen jedoch nie gefunden. Die Gedenkfeier beginnt um 16:30 Uhr an der Seebrücke und umfasst Ansprachen, Musik und Texte, die von Jugendlichen vorgetragen werden. Anschließend wird ein Kranz niedergelegt.

