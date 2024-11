Stand: 22.11.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

HVV dünnt Fahrpläne in Südholstein aus

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) plant, seine Fahrpläne in Südholstein teilweise auszudünnen. Die Änderungen sollen zum regulären Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Kraft treten. Besonders im Schienennahverkehr werden in den Randzeiten weniger Fahrten angeboten. Zum Beispiel bei den AKN-Linien zwischen Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Eidelstedt und zwischen Neumünster und Norderstedt (Kreis Segeberg). Auch auf der S3 von Pinneberg nach Hamburg fallen abends die Hälfte der Verbindungen weg. Die Landesregierung hatte das bereits angekündigt. Mehrere Bürgermeister haben versucht, die Kürzungen zu verhindern. Einen Überblick über die wichtigsten Änderungen finden Sie hier. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Heizungsausfall an Bismarck-Schule in Elmshorn

An der Bismarck-Schule in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist nach Angaben der Schulleitung die Heizung in fast allen Gebäuden ausgefallen. Deshalb werden die meisten Schülerinnen und Schüler am Freitag und am Montag (25.11.) per Onlineunterricht zu Hause unterrichtet. Aktuell ist laut Schule noch nicht klar, wie lange es dauert, bis die Heizung repariert und damit wieder einsatzfähig ist. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch noch länger von zu Hause aus lernen müssen. Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt berichtet.| NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Ahrensburg: Unfall mit einer Schwerverletzten

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) wurde am Freitagmorgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt. Beteiligt waren laut Polizei ein Müllfahrzeug, ein Kühltransporter und zwei Autos. Einem Polizeisprecher zufolge kann bei der verletzten Frau Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Unfall passierte auf dem "Verlängerten Ostring" im Bereich einer Brücke. Nach Informationen der Polizei soll es in dem Bereich glatt gewesen sein, ob das aber tatsächlich auch die Unfallursache war, sei noch unklar, das müssten die Ermittlungen zeigen, hieß es. Im Ahrensburger Stadtgebiet hat es sich nach dem Unfall während des Berufsverkehrs massiv gestaut, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

