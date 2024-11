Neuer HVV Fahrplan: Weniger Fahrten zwischen Hamburg und SH Stand: 22.11.2024 11:53 Uhr Schleswig-Holsteiner, die per S-Bahn, AKN oder Bus im HVV-Gebiet unterwegs sind, müssen sich auf Änderungen im Fahrplan einstellen. Der Hamburger Verkehrsverbund streicht ab dem 15.12. viele Fahrten.

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) plant, seine Fahrpläne in Südholstein teilweise auszudünnen. Betroffen ist vor allem der regionale Nahverkehr per Zug in den Randzeiten. Hier werden zwischen Hamburg und Kiel, Neumünster, Flensburg, Lübeck weniger Fahrten angeboten. Am härtesten trifft es die S3 zwischen Pinneberg (Kreis Pinneberg) und Elbgaustraße. Der Wechsel zum Winterfahrplan tritt am 15. Dezember in Kraft. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:

S-Bahn und AKN: Fahrplan der S3, A1 und A2 ausgedünnt

Die Taktung der S3 wird in der "Nebenverkehrszeit" ausgedünnt und von einem 10- auf einen 20-Minuten-Betrieb umgestellt. Diese Änderungen gelten montags bis freitags ab 22 Uhr, sonnabends von 15 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags ganztägig.

wird in der "Nebenverkehrszeit" ausgedünnt und von einem 10- auf einen 20-Minuten-Betrieb umgestellt. Diese Änderungen gelten montags bis freitags ab 22 Uhr, sonnabends von 15 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags ganztägig. Auf der AKN-Linie 1 soll es bis Anfang September zu mehreren Sperrungen kommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eidelstedt und Ulzburg Süd. Der Takt wird montags bis freitags ab 22 Uhr und sonnabends ganztägig von einem 20-Minuten-Betrieb auf einen 30-Minuten-Betrieb verringert. Der Abschnitt Burgwedel - Ellerau wird für den gesamten Zeitraum gesperrt.

soll es bis Anfang September zu mehreren Sperrungen kommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eidelstedt und Ulzburg Süd. Der Takt wird montags bis freitags ab 22 Uhr und sonnabends ganztägig von einem 20-Minuten-Betrieb auf einen 30-Minuten-Betrieb verringert. Der Abschnitt Burgwedel - Ellerau wird für den gesamten Zeitraum gesperrt. Der Takt der AKN-Linie 2 wird zwischen Norderstedt Mitte und Kaltenkirchen unter der Woche ab 22 Uhr und sonnabends ganztägig von einem 20-Minuten-Betrieb auf einen 30-Minuten-Betrieb verringert. Sonnabends gibt es zwischen Kaltenkirchen und Dodenhof nur noch ein stündliches Fahrtangebot.

Weniger Züge zwischen Hamburg und Kiel, Neumünster, Lübeck

Auf folgenden Strecken und Linien werden insbesondere in den absoluten Randzeiten am Wochenende, meist tief in der Nacht oder am sehr frühen Morgen, Fahrten gestrichen:

RE7/RE70 Flensburg/Kiel Hbf über Elmshorn nach Hamburg,

Flensburg/Kiel Hbf über Elmshorn nach Hamburg, RE8 Hamburg Hbf nach Lübeck Hbf,

Hamburg Hbf nach Lübeck Hbf, RB61 Wrist/Itzehoe über Elmshorn und Pinneberg nach Hamburg

Wrist/Itzehoe über Elmshorn und Pinneberg nach Hamburg RB81 Hamburg nach Bad Oldesloe,

Hamburg nach Bad Oldesloe, RB82 Neumünster über Wahlstedt und Bad Segeberg nach Bad Oldesloe. Hier entfallen täglich die letzten Spätverbindungen sowie jeweils die ersten Fahrten am frühen Morgen.

Busverkehr aus Pinneberg, Norderstedt und Ahrensburg

Die Linie X95 wird ab Bahnhof Pinneberg bis Bahnhof Elmshorn (ZOB) verlängert. Die Linie verkehrt auf dem neuen Abschnitt montags bis sonnabends im 60-Minuten-Takt und an Sonn- und Feiertagen zweistündlich.

wird ab Bahnhof Pinneberg bis Bahnhof Elmshorn (ZOB) verlängert. Die Linie verkehrt auf dem neuen Abschnitt montags bis sonnabends im 60-Minuten-Takt und an Sonn- und Feiertagen zweistündlich. Die Linie 492 wird zwischen Norderstedt-Glashütte, ZOB und U Garstedt neu eingerichtet und verkehrt von Montag bis Sonntag bis etwa 24 Uhr im 20-Minuten-Takt.

wird zwischen Norderstedt-Glashütte, ZOB und U Garstedt neu eingerichtet und verkehrt von Montag bis Sonntag bis etwa 24 Uhr im 20-Minuten-Takt. In Ahrensburg läuft zum Jahreswechsel das Angebot hvv hop aus. Im Bereich Brunsbek/Lütjensee/Trittau werden die Gemeinden Braak und Siek hingegen mit in das Angebot aufgenommen.

Die neuen Fahrpläne sind laut HVV ab sofort unter hvv.de, in der HHV-App und über die HVV-Infoline unter (040) 194 49 erhältlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 08:30 Uhr