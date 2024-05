Stand: 19.05.2024 11:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zugausfälle auf der Strecke Lübeck - Kiel und Lübeck - Neustadt

Auf den Bahnstrecken von Lübeck nach Kiel und Lübeck nach Neustadt in Holstein sind am Vormittag mehrere Züge ausgefallen. Laut erixx und Deutscher Bahn war am Hauptbahnhof in Lübeck eine Oberleitung beschädigt. Der Schaden ist behoben. Vereinzelt kann es weiterhin zu Ausfällen oder Verspätungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2024 11:00 Uhr

Pfingsten: Rückreiseverkehr sorgt für Stau

In Schleswig-Holstein kann es durch denRückreiseverkehr in den kommenden Tagen voll auf den Straßen werden. Der ADAC rechnet mit den nächsten großen Staus am Pfingstmontag. Laut ADAC sind beliebte Reiseziele zu Pfingsten Timmendorfer Strand und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein). Aber auch Eckernförde und Fehmarn sind gern gewählte Erholungsorte. Daher könnten die Straßen dort besonders voll werden. Auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls Geduld mitbringen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2024 09:30 Uhr

Mehr als 100 Museen öffnen zum Museumstag in SH

Am heutigen internationalen Museumstag öffnen auch in Schleswig-Holstein mehr als 100 Museen ihre Türen. Dabei gibt es neben den allgemeinen Ausstellungen auch Sonderführungen, Märkte und Feste. Häufig ist der Eintritt frei, wie zum Beispiel im Eutiner Schloss. In Lübeck veranstaltet das Hansemuseum einen Mittelaltermarkt. Das Museum Kunst der Westküste auf Föhr (Kreis Nordfriesland) lädt zu Mitmachaktionen in die Kunstwerkstatt ein und im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf (Kreis Dithmarschen) können Gäste einem Restaurator bei der Arbeit zusehen. Auch für Kinder gibt es spezielle Angebote. Der Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg hofft mit den Aktionen Menschen zu erreichen, die sonst seltener in Museums gehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2024 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt verliert gegen Eisenach

Zu Beginn der Partie kamen die Flensburger nicht richtig ins Spiel. Nach einer Viertel Stunde lagen sie bereits mit 3:8 zurück. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnte die SG ihren Rückstand einholen. Nach einem Wechsel gingen sie zunächst mit 15:14 in Führung. Doch diese wurde nicht weiter ausbauen. Durch die 27:28-Niederlage verspielte die SG Flensburg Handewitt auch die letzte Chance, die Füchse Berlin vom zweiten Platz zu verdrängen und damit sich einen Champions-League Platz zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Im Norden trocken - im Süden Schauer

Heute ist es im Norden heiter und trocken. Im Süden kann es gebietsweise regnen und gewittern. Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist dabei sogar Starkregen möglich, der am Abend wieder nachlässt. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad in Plön und 23 Grad in Bredstedt. In der Nacht zum Montag wird es wieder trockener. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad auf Amrum und 10 Grad in Tarp. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2024 08:00 Uhr

