Schenefeld: Unbekannte sprengen Geldautomaten

In Schenefeld im Kreis Pinneberg haben unbekannte Täter heute Morgen gegen 3 Uhr einen Geldautomat einer Bank gesprengt. Bei einem zweiten Automaten sei die Sprengung missglückt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Täter seien auf der Flucht, hieß es. Ob Geld gestohlen wurde, ist unklar. Es gibt nach den Angaben der Beamten Videoaufnahmen von Überwachungskameras, diese müssen aber erst von der Kriminalpolizei ausgewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Stormarn: Autokraft weiter im Notfahrplan

Heute beginnt in Schleswig-Holstein wieder die Schule. Im Kreis Stormarn sollte mit dem Ende der Ferien eigentlich auch der öffentliche Nahverkehr wieder normal laufen. Seit gut vier Monaten gilt dort beim Busbetreiber Autokraft nämlich ein Notfahrplan. Doch wie eine Sprecherin des Busbetreibers Autokraft auf NDR Anfrage mitteilt, fehlen dem Unternehmen auch weiterhin Busfahrerinnen und Busfahrer. Um den Schülerverkehr zu sichern, muss das Unternehmen nun pro Woche 34 andere Fahrten streichen. Der Notfahrplan ist voraussichtlich bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juli gültig. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Bronze für Schwimmerin aus Elmshorn bei EM auf Madeira

Die Paraschwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn im Kreis Pinneberg ist mit einem Medaillengewinn in die Europameisterschaften auf Madeira gestartet. Die 35-Jährige hat für 50 Meter Brustschwimmen knapp unter 1:20 Minuten gebraucht und damit den dritten Platz erreicht. Die Europameisterschaften gehen noch bis Sonnabend. Tanja Scholz hat in den kommenden Tagen beim Lagenschwimmen über 150 Meter, Rückenschwimmen über 50 Meter und in ihrer Paradedisziplin über 50 Meter Freistil weitere Chance auf Top-Platzierungen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

