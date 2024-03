Stand: 11.03.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwerer Unfall auf der A7

Bei einem Unfall an einem Staueende auf der A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) wurde am Sonntag eine Schwangere lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Vier weitere Personen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Transporter auf das Stauende aufgefahren und hatte vier Autos zusammengeschoben. Die A7 war für Bergungsarbeiten auch in Richtung Kiel für einige Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Reetdachhaus in Heidgraben abgebrannt

In Heidgraben (Kreis Pinneberg) hat am Sonntag ein reetgedecktes Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Haus fast sieben Stunden in Flammen. Dabei waren laut Michael Bunk, dem Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg, die Löscharbeiten nur von außen möglich, da das Haus einsturzgefährdet war. Die vierköpfige Familie konnte sich aus dem brennden Haus retten. Der Vater musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Neuer Bürgermeister in Wahlstedt gewählt

In Wahlstedt im Kreis Segeberg wurde Jan Christoph (CDU) zum neuen Bürgermeister gewählt. 8.200 Stimmen wurden abgegeben. 50,1 Prozent davon erhielt Christoph. Sein Vorgänger Matthias Bonse (CDU) war nicht wieder angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,1 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

