Digital Detox: Schüler aus Wedel machen Ski-Reise ohne Smartphone Stand: 11.03.2024 05:00 Uhr 14 und 15 Jahre alter Schüler waren in Österreich für eine Woche Skifahren. Das Handy bekamen sie nur eine Stunde am Abend. Die Bilanz der meisten Jugendlichen ist positiv.

von Hendrik Deichmann

Ganz oben auf 2.000 Metern in Obertauern im Salzburger Land hat sich für 14 Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule aus Wedel (Kreis Pinneberg) ein ganz neues Hochgefühl ergeben: Es geht auch ohne Handy.

Acht Tage lang waren die 14- und 15-Jährigen fast komplett ohne Handy unterwegs. Sonst verbringen sie täglich fünf bis sieben Stunden mit dem Smartphone, und liegen laut aktueller Digitalstudien damit im bundesweiten Schnitt dieser Altersgruppe. Nur abends zwischen 21 und 22 Uhr wurden die Mobiltelefone in der Ferienunterkunft auf der Felseralm ausgegeben. Dann konnten die Jugendlichen ihre Eltern anrufen und die verbleibende, reduzierte Zeit zum gewohnten Surfen in der digitalen Welt nutzen. Ansonsten aber blieben die Handys in der Lehrerbox, während die Jugendlichen aus sechs Nationen tagsüber das Skifahren lernten.

Bedenken waren groß

Olaf Keil ist der Lehrer und Leiter dieser besonderen Klassenreise. Vor der Fahrt seien die Bedenken groß gewesen. Wie würde es werden, den Tag fast komplett ohne das gewohnte Handy zu verbringen? "Nach acht ereignisreichen Tagen kehren wir mit der Erkenntnis zurück, dass die stark reduzierte Handynutzung dank der tollen Erlebnisse in den Bergen kein großes Problem war", fasst Keil seine Eindrücke zusammen.

Auch bei den Schülerinnen und Schülern war nach der 17-stündigen Rückreise mit der Bahn nichts zu spüren vom Frust über den Handyentzug. "Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass ich ohne mein Handy auskommen, ja, es über den Tag sogar komplett vergessen kann", erzählt Lisa Christensen immer noch ganz aufgeregt von den vielen Eindrücken.

"Wir haben so viele tolle Dinge erlebt, die wir in der einen Handystunde am Abend erstmal mit Familie und Freunden teilen mussten." Schülerin Lisa Christensen

Die Erlebnisse wurden von den Lehrern mit Fotos und Videos festgehalten und am Abend, rechtzeitig vor der Handyausgabe, in eine Nachrichten-Gruppe gestellt.

Fackelwanderung und Rodeln

Gefördert hat das Projekt der Tourismusverband Obertauern. Mario Siedler ist dort Direktor und fühlt sich in der Förderung bestätigt: "Die Jugendlichen haben hier in Obertauern ihre eigenen Geschichten schreiben können. Sie waren aktiv, kommunikativ, haben sich in der Gruppe gegenseitig geholfen und gemeinsam viel mehr erlebt als alleine zu Hause vor dem Handy."

Neben dem Skifahren ging es für die Schulprojektgruppe abends noch zur Fackelwanderung, zum Rodeln, zu den Pistenraupen, zum Graffiti sprayen und zum kulinarischen Höhepunkt, dem Kaiserschmarrn kochen unter fachkundiger Anleitung. Für Schülerin Bezar Duman kaum Gelegenheiten, um an ihr Handy zu denken: "Diese ganzen Aktivitäten haben unsere Gruppe, die sich durch das Ski-Projekt ja erst neu gebildet hat, sehr schnell, sehr eng zusammenrücken lassen. Ich habe mein Handy jedenfalls bis zur Ausgabe um 21 Uhr nicht vermisst."

Wiederholung möglich

Lehrer Olaf Keil blickt nach den anstrengenden aber auch erfüllenden acht Tagen in Obertauern mit etwas mehr Optimismus in die Zukunft, was die ausufernde Handynutzung der Jugendlichen gerade in diesem Alter betrifft.

"Wenn durch dieses Projekt auch nur bei einer Schülerin oder einem Schüler die Erkenntnis gewachsen ist, dass eine aktive Gestaltung des Tages, das besondere Gefühl der Gemeinschaft in der Gruppe spannender und besser ist als das stundenlange alleinige Sitzen vor dem Handy, dann hat diese Reise schon ihren Zweck erfüllt." Lehrer Olaf Keil

Das Pilotprojekt der Ski-Klassenfahrt ohne Handy könnte Schule machen, wenn es nach Mario Siedler in Obertauern geht. Eine Wiederholung wird angestrebt, nachdem bei dieser Erstaufführung der befürchtete Digital-Detox-Frust durch die Erlebnis-Lust der Schülerinnen und Schüler aus Wedel ausgebremst wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule