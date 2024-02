Stand: 23.02.2024 16:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bau der S4: Alternativen werden diskutiert

In einigen Jahren soll die S4 von Hamburg bis nach Bad Oldesloe im Kreis Stormarn fahren. Kritik kommt aus Bargteheide. Wird die Strecke wie geplant gebaut, bedeutet das für die Stadt, dass dort künftig keine Regionalexpresse mehr halten können. Am Abend hat der Verkehrsausschuss allerdings eine Alternative diskutiert. Der Ausschuss-Vorsitzende, Torsten Frehe, sagte: "Die Pläne der Bahn wurden durch das Planungsbüro der Stadt nochmal geändert. Positiv ist zu erwähnen, dass hierbei auch zwei Bahnsteige eingeplant sind, die dann ermöglichen, dass ein Regionalexpress-Halt dann in Bargteheide möglich sein könnte." Die endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen: Die neuen Pläne müssen im März von der Stadtvertretung in Bargteheide abgesegnet werden - und im Anschluss zusätzlich vom Eisenbahnbundesamt. Eine Zustimmung würde dann laut Deutscher Bahn aber quasi Baurecht bedeuten. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Gaststars der Karl-May-Spiele stehen fest

Am Freitag hat die Kalkberg GmbH die Gast-Stars für das Stück "Winnetou 2 - Ribanna und Old Firehand" der 71. Saison der Karl-May-Spiele verkündet. Die Häuptlingstochter Ribanna wird von Sila Sahin, bekannt unter anderem aus der RTL-Serie "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" (GZSZ), verkörpert. Den Bösewicht spielt der gebürtige Fehmarner Nick Wilder, der sonst als Schiffsarzt auf dem ZDF-Traumschiff zu sehen ist. Die Rolle des Old Firehand übernimmt in dieser Saison Jan Hartmann, der in Kaltenkirchen geboren ist. Hartmann ist unter anderem aus den Serien "GZSZ", "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" bekannt. Die Proben für "Winnetou 2" beginnen im Mai in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Die Premiere findet am 29. Juni statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 15:00 Uhr

Sturm richtet in Südholstein keine großen Schäden an

Das Sturmtief "Wencke" ist in der vergangenen Nacht auch über Südholstein hinweggefegt. Es hat dabei aber weniger angerichtet als befürchtet. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde niemand verletzt. Auch gab es keine größeren materiellen Schäden. Im Kreis Stormarn rückten die Helfer der Feuerwehr insgesamt neun Mal aus, in Pinneberg fünf Mal und in Segeberg acht Mal. Der Grund waren jedes Mal umgekippte Bäume oder herabfallende Äste. Die Züge konnten aber nach Angaben eines Bahnsprechers trotzdem alle fahren. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Altes Kreishaus in Bad Segeberg wird abgerissen

Die Kreisverwaltung von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bekommt ein neues Kreishaus. Am Freitag hat der Abriss des alten Gebäudes begonnen. Deshalb müssen Pendler auf dem Weg zur B206 jetzt für eine Woche mehr Zeit einplanen. Laut Stadt teilen sich die Autofahrer, die in Richtung Südstadt unterwegs sind, die Spur mit denjenigen, die zur B206 - also zum A-20-Zubringer - wollen. Die Stadt empfiehlt deshalb, den Bereich weiträumig zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

