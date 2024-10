Stand: 10.10.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Streiks im privaten Busgewerbe

Am Donnerstag fahren die Busse der Autokraft in Kiel und Transdev Nord in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) nicht. Zuvor hatte ver.di die privaten Busunternehmen im Land zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist davon auch der Flughafenbus Kielius. Die Fahrten sollen laut Autokraft die Linie X85 übernehmen - eine Garantie dafür gebe es aber nicht. Eigentlich hatten sich die Gewerkschaft und der Omnibusverband Nord bereits auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Doch der Verband hatte die Vereinbarung widerrufen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

FSG-Nobiskrug: Lage weiterhin angespannt

Die Lage auf der Werftengruppe FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) bleibt angespannt. Fast 90 von knapp 530 Beschäftigten warten laut Betriebsrat noch immer auf die Auszahlung ihres Lohns für den vergangenen Monat. In Rendsburg hatte der im Juni bestimmte Geschäftsführer Robert Fischer von Mollard zu einer Mitarbeiterversammlung eingeladen - doch es blieb laut Betriebsrat unklar, wann das Geld ausbezahlt werde. An beiden Standorten könne zur Zeit nicht gearbeitet werden - unter anderem weil einige Maschinen keine Zulassung mehr hätten. Die IG Metall bereitet nach eigenen Angaben Klagen gegen Investor Windhorst vor. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Tipps für internationale Studierende

Ein neues Land, eine neue Stadt, eine andere Kultur - das ist eine große Herausforderung für die neuen internationalen Studierende an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Damit sie sich hier schnell einleben, gibt das Studentenwerk Schleswig-Holstein ihnen heute im Workshop "How to handle Germany?" Tipps für das Leben in Kiel. Ramona López vom Studentenwerk sagte, dass es dabei um solche Fragen geht: "Wie melde ich mich krank, wenn ich einen Nebenjob habe? Wie viel darf ich überhaupt jobben? Was ist wichtig zu beachten, wenn man Miete zahlt". Insgesamt hat der Workshop sechs Stationen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Nach Messerattacke in Kiel-Gaarden: Tatverdächtigter festgenommen

Nach der Messerattacke im Kieler Stadtteil Gaarden hat die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Nach Angaben der Ermittler wurde er bereits am Dienstag in einer Wohnung in dem Stadtteil gefunden. Mittlerweile sitzt der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Bei dem Angriff am Montagabend ist ein 25-Jähriger schwer verletzt worden. Die Ermittlungen dauern noch an, nach einer weiteren Person wird noch gefahndet. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:00 Uhr

Kundgebung in Kiel: SH braucht mehr Frauenhäuser

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser will am Donnerstagmittag in Kiel demonstrieren. Sie fordert besseren Schutz für Kinder und Frauen in Schleswig-Holstein vor Gewalt. Dazu brauche es mehr Frauenhausplätze, einen besseren Stellenschlüssel und mehr finanzielle Unterstützung vom Land. In Schleswig-Holstein gibt es aktuell 17 Frauenhäuser. Alle Plätze darin seien belegt, heißt es von der bundesweiten Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 07:00 Uhr

