Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel vielleicht Austragungsort bei Olympia 2040

Sollten sich Hamburg und Berlin für die olympischen Spiele 2040 bewerben, könnte Kiel Austragungsort der Segelwettkämpfe werden. Kiel sei immer bereit für Olympia, heißt es dazu aus dem Rathaus. Am Donnerstagmittag entzündet die Stadt auf dem Rathausplatz testweise das olympische Feuer. Anlässlich der morgen startenden olympischen Spiele in Paris soll es in den nächsten Wochen jeweils freitags bis sonntags brennen. Bei dieser Gelegenheit will sich Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken näher zu einer weiteren möglichen deutschen Olympiabewerbung und der Rolle Kiels dabei äußern. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Kiel: Kommandowechsel auf der Gorch Fock

Das Segelschulschiff Gorch Fock bekommt am Donnerstagvormittag in Kiel einen neuen Kommandanten. Fregattenkapitän Elmar Bornkessel übernimmt die Aufgabe von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg, der zwei Jahre lang das Kommando inne hatte. Bornkessel stammt aus Nordhessen und war zuletzt an der Marineoperationsschule beschäftigt. An Bord der Gorch Fock war er bereits Decks-, Segel- und Divisionsoffizier sowie einige Jahre später erster Offizier und Vertreter des Kommandanten. Die erste Fahrt der Gorch Fock mit dem neuen Kommandanten geht von Kiel Anfang August zur Hanse Sail nach Rostock. Danach stehen weitere Kurzreisen auf der Ostsee an. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Bombenentschärfung am Donnerstag in Kiel

Etwa 1.000 Menschen müssen heute für eine Bombenentschärfung in Kiel ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen sind nach Angaben der Polizei der Stadtteil Wellingdorf sowie ein kleiner Teil im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf. Die Entschärfung soll um 17 Uhr beginnen - bis dahin muss der Sicherheitsbereich geräumt sein. Die 250 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Wie lange es dauert, bis die Bombe unschädlich gemacht ist und wann die betroffenen Anwohner wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen dürfen, können die Experten nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

