Kommandowechsel auf der "Gorch Fock": Bornkessel wird neuer Kommandant Stand: 23.07.2024 17:46 Uhr Die "Gorch Fock" bekommt einen neuen Kommandanten. Fregattenkapitän Elmar Bornkessel übernimmt das Kommando des Segelschulschiffs der Marine mit seinem Heimathafen in Kiel-Wik.

Die Soldaten auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" bekommen einen neuen Chef. In den vergangenen zwei Jahren hatte Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg das Kommando. Er tritt seinen nächsten Dienstposten im Marinekommando in Rostock an.

Bornkessel mit Bord-Erfahrungen

Der 48-Jährige Elmar Bornkessel kommt gebürtig aus Nordhessen und hat zuletzt im Bereich der Marineoperationsschule gearbeitet - nun wechselt er vom Schreibtisch an Deck. Mit der "Gorch Fock" ist er bereits vertraut: Bornkessel hat bereits von 2001 bis 2004 als Decks-, Segel- und Divisionsoffizier an Bord des Segelschulschiffs gedient. Von 2014 bis 2016 war er dort Erster Offizier und Vertreter des Kommandanten. Darüber hinaus war er von 2018 bis 2021 Kommandant der Besatzung Delta auf den beiden Fregatten der Klasse 125 "Sachsen-Anhalt" und anschließend "Nordrhein-Westfalen".

Mit Freude und Respekt in die neue Aufgabe

"Ich freue mich in erster Linie, das Kommando über die "Gorch Fock" zu übernehmen. Auf der einen Seite ist es eine große Ehre, verbunden mit Vorfreude, aber sicherlich habe ich auch Respekt vor der mir übertragende Aufgabe", so Bornkessel. Der scheidende Kommandant bilanziert seine Amtszeit positiv: "Mit Dankbarkeit gegenüber der Besatzung, auf die ich mich immer verlassen durfte, blicke ich auf die Zeit als Kommandant der 'Gorch Fock' zurück", so Kapitän zur See Graf von Kielmansegg.

Übergabe am Donnerstag im Marinestützpunkt in Kiel-Wik

Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt die Verantwortung an den neuen Kommandanten am Donnerstagvormittag um 10 Uhr im Marinestützpunkt in Kiel.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels haben wir Elmar Bornkessel fälschlicherweise als Kommandeur bezeichnet. Korrekt ist die Bezeichnung Kommandant. Den Fehler haben wir inzwischen korrigiert.

