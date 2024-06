Stand: 21.06.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Russisches Aufklärungsschiff vor Kiel gesichtet

Im Seegebiet vor Kiel ist ein russisches Aufklärungsschiff gesichtet worden. Die Kieler Nachrichten hatten zuerst über dieses Thema berichtet. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte ein Bundeswehrsprecher die Anwesenheit des Schiffes. Es liege allerdings in internationalen Gewässern und dort dürfe sich dieses Schiff aufhalten. Die Bundeswehr verfährt nach einem Standardverfahren, sagte der Sprecher. Das russische Aufklärungsschiff werde im Auge behalten. Sollte das Schiff unerlaubt in deutsche Hoheitsgewässer einlaufen, gibt es auch dafür ein festgelegtes Verfahren. Weitere Hintergründe dazu könnten aber nicht mitgeteilt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Soundcheck-Freitag: Inoffizieller Start der Kieler Woche

Heute startet die Kieler Woche "inoffiziell" mit dem sogenannten Soundcheck-Freitag. Die Veranstalter erwarten bereits zehntausende Besucher. Auf dem Rathausplatz erwartet die Besuchenden bereits der internationale Markt, die Fahrgeschäfte starten und auf den Bühnen gibt es bereits Konzerte. Auch die ersten Kreuzfahrer und Marineschiffe laufen ein. Ganz offiziell wird die Kieler Woche dann Samstagabend auf dem Rathausplatz von Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Holstein Kiel Legende Fin Bartels eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Neue Bus-Wartehäuschen am Kieler Hauptbahhnhof

Am Kieler Hauptbahnhof gibt es neue Bus-Wartehäuschen. Die zwei ersten Häuschen hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen. Insgesamt sollen 20 Stück installiert werden. Die neuen Häuschen haben Gründacher, speichern Wasser und bieten mehr Abstand zum Bus und mehr Platz für die Wartenden. Die begrünte Dachfläche -- wenn alle Haltestellen geliefert sind -- ist so groß wie zweieinhalb Tennisplätze. Die Stadt Kiel zahlt für die Neuanschaffungen nichts. Das übernimmt die Firma, die in Kiel Werbeflächen an den Haltestellen vermarktet. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Tausende Soldaten aus aller Welt zu Gast in Kiel

Morgen ist in Kiel offizieller Start der Kieler Woche. In diesem Jahr wird es in den Häfen und auf dem Wasser besonders viel Betrieb geben: Bei der Marine zum Beispiel haben sich mehr als 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen zur Kieler Woche angemeldet. An Bord sind insgesamt 3.000 Soldatinnen und Soldaten, sagt Fregattenkapitän Jan Dobberstein NDR Schleswig-Holstein. Neben der "Gorch Fock", dem Kolumbianischen Schulschiff "Gloria" und dem Führungsschiff der 6. US-Flotte "Mount Whitney" werde diesmal auch das US-amerikanische Schiff "New York" in Kiel anlegen. Das Schiff wurde laut Dobberstein mit Stahlteilen aus dem World Trade Center gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:00 Uhr

A7-Sperrung am Wochenende

Autofahrer auf der A7 brauchen an diesem Wochenende wieder viel Geduld. Ab Schleswig/Jagel wird die Autobahn in Richtung Süden bis Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von heute 20 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Grund der Sperrung sind Asphaltierungsarbeiten an der 30 Jahre alten Fahrbahn. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 05:30 Uhr

