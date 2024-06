Nach Säure-Angriff auf Frau in Kiel: 54-jähriger Mann in U-Haft Stand: 21.06.2024 16:16 Uhr In der Nacht zu Donnerstag hat ein Mann in der Kieler Innenstadt eine 28-Jährige schwer verletzt. Laut Polizei übergoss er die Frau mit einer offenbar säurehaltigen Flüssigkeit. Der 54-Jährige sitzt seit Freitag in U-Haft.

Dem Angriff war ein Streit in der Arbeitsstätte der Frau, die als Prostituierte arbeitet, vorausgegangen. Die säurehaltige Flüssigkeit verätzte die Haut der Frau großflächig. Sie wird im Krankenhaus behandelt. Nach der Tat flüchtete der Mann und verletzte dabei zwei Männer, die sich vor dem Haus in Kiel aufhielten. Sie erlitten leichte Verätzungen der Haut.

Am Freitag wurde der Mann auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer Körperverletzung. Der Mann kam ins Gefängnis. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen der Tat noch an.

Flüssigkeit wird im Labor untersucht

Der tatverdächtige Mann hatte sich bereits in der Tatnacht gegen 3.40 Uhr auf einer Polizeidienststelle in Hannover gestellt. Wie die Polizei mitteilte, sollen er und die Frau früher in "enger familiärer Beziehung gestanden haben".

Ebenfalls in der Tatnacht stellten die Polizisten noch eine Flasche sicher, in der sich offenbar Reste der Flüssigkeit befanden. Um was für eine Flüssigkeit es sich genau handelt, ist noch unklar. Nach Polizeiangaben laufen die Untersuchungen im Labor noch.

