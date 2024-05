Stand: 27.05.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Strände in Kiel-Schilksee und Schönberg bekommen neuen Sand

An den Ostseestränden in Kiel-Schilksee und bei Schönberg im Kreis Plön wird momentan gearbeitet. Nach dem Sturmhochwasser im vergangenen Oktober bekommen die Strände neuen Sand, weil die Ostsee bei dem Hochwasser viel Sand weggespült hat. In Kiel-Schilksee fehlen laut Stadt knapp 10.000 Kubikmeter Sand. Und auch bei Schönberg laufen derzeit Sandaufspülungen, vor der Küste liegen eine Pumpstation und ein Schiff. Von dort aus wird ein Sand-Wasser-Gemisch an die Strände bei Kalifornien, Brasilien und Schönberger Strand gepumpt. Laut Gemeinde werden dafür rund 30.000 Kubikmeter Sand gebraucht, so viel wie seit über 40 Jahren nicht mehr. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

B404 ab heute einspurig

Im Süden von Kiel wird von heute an auf der B404 zwischen der Anschlussstelle Kiel-Meimersdorf und der Edisonstraße Richtung Süden gebaut. Die Strecke sei mittlerweile alt und beschädigt, sagte Christoph Köster vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. "Wenn wir jetzt nicht sanieren, würde eine weitere Schadensausweitung in die tieferen Schichten drohen. Um das zu vermeiden, wollen wir jetzt rechtzeitig sanieren, damit dort keine Dauerbaustelle entsteht." Gebaut wird bis zum Start der Kieler Woche Ende Juni. So lange fließt der Verkehr laut Köster in jede Richtung nur auf einer Spur. Die Anschlussstellen Kiel-Meimersdorf und Kiel-Wellsee sind teilweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

THW Kiel verliert in Gummersbach

Beim THW Kiel ist der Frust nach der 29:40-Pleite im Bundesliga-Nachholspiel in Gummersbach groß. Vor allem in der ersten Halbzeit lief nichts zusammen beim THW Kiel und so wurde aus einem 4:6-Rückstand in nur 13 Minuten ein 6:17. Am übernächsten Wochenende reist der THW zum Champions-League Final Four und trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 07:00 Uhr

