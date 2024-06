Küchenmaschine als Brutkasten: Sirksfelderin brütet Küken aus Stand: 17.06.2024 19:24 Uhr Britta Lantz aus Sierksfelde hat sich die Benutzung ihrer Küchenmaschine beim Kauf wohl anders gedacht. Statt zum Kochen wurde die Maschine zum Brutkasten umfunktioniert. Mit Erfolg.

Die Hühner von Britta Lantz aus Sierksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben ihre Nester und angebrüteten Eier verlassen. Sie vermutet, dass sich in den Eier noch Küken befinden, die kurz vorm Schlüpfen stehen. Also verwandelt sie kurzerhand ihre Küchenmaschine in einen Nestersatz. In die Mitte stellte Britta eine Schale mit Wasser, setzte die sieben Eier in das Gerät und stellte es auf 37 Grad ein. Weil sich das Gerät alle 99 Minuten von selbst abschaltet, stellt sie es nachts sogar neben ihr Bett.

Bereits zum dritten Mal Ersatzmama

Innerhalb von drei Tagen schlüpfen dann drei gesunde Küken. Nun können Pünktchen, Marshmallow und Princess dank ihrer Ersatzmama Britta ihre ersten Schritte aus dem ungewöhnlichen Nest wagen. Britta ist allerdings nicht zum ersten Mal Küken-Hebamme. Das Brüten in ihrer Küchenmaschine hat bereits zum dritten Mal geklappt.

