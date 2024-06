Stand: 17.06.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Holstenköste in Neumünster: Positive Bilanz

Die Stadt Neumünster und die Polizei bilanzieren die diesjährige Holstenköste als friedlich und erfolgreich. Insgesamt kamen nach offiziellen Angaben zwischen Donnerstag und Sonntag mehr als 165.000 Besucherinnen und Besucher zum Volksfest. Laut Polizei verlief alles überwiegend friedlich. Die Beamten nahmen nach Angaben eines Sprechers insgesamt 25 Anzeigen auf. Hauptsächlich ging es um kleinere Diebstähle, Körperverletzungen und Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze am Steuer. Am Freitagabend musste die Polizei wegen Körperverletzung ermitteln. Zudem außerdem stellten die Beamten zwei Anzeigen wegen des Rufens rechtsradikaler Parolen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Brand in Kiel-Moorsee: Ursache noch unklar

Die Ursachensuche nach dem Großbrand am Sonntagnachmittag in Kiel-Moorsee läuft. Dort stand nach Angaben der Feuerwehr auf einem Betriebshof gegen 15 Uhr Abfall in einer Lagerhalle in der Ottostraße in Flammen. Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel sowie der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Moorsee und Rönne bekamen den Brand nach etwa anderthalb Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Abend. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Sperrung der Kieler Werftstraße

Ab Montag ist die Werftstraße in Kiel wegen Bauarbeiten für den dritten Abschnitt der Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Sie sollen laut Stadtverwaltung noch vor Beginn der Kieler Woche am Wochenende fertig werden. Im Zuge der Bauarbeiten wird neben der Fahrbahn auch die Veloroute 1 ausgebaut. Wegen der Sperrung werden der Autoverkehr und die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) über den Ostring umgeleitet. Radfahrer können durch den Werftpark fahren. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

