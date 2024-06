Stand: 17.06.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Elf neue Perspektivschulen an der Westküste

Das Bildungsministerium hat am Freitag an der Westküste insgesamt elf neue Schulen als sogenannte Perspektivschulen benannt. In Nordfriesland gibt es zwei, im Kreis Steinburg fünf und im Kreis Dithmarschen vier neue Perspektivschulen. Damit sind es an der Westküste nun insgesamt 17 solcher Schulen. Diese liegen meist in sogenannten sozialen Brennpunkten und erhalten nun zusätzliche Fördermittel. Das Land stellt jährlich 66 Millionen Euro für die insgesamt 135 Schulen in Schleswig-Holstein zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Keine neuen Windräder auf Eiderstedt

Auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) und in der Eider-Treene-Sorge-Region dürfen künftig möglicherweise keine neuen Windkraftanlagen mehr errichtet werden. Grund dafür sind Regelungen im Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans Windenergie der Landesregierung. Dieser sieht vor, dass Gemeinden künftig bei der Planung neuer Windkraftanlagen etwa auch Vogelzugrouten beachten müssen. Betroffen wäre auch die Gemeinde Tating, wo es zuletzt große Diskussionen und eine Bürgerbefragung gegeben hatte. Die fiel gegen neue Windkraftanlagen aus. Wie Bürgermeister Hans-Friedrich Friedel (Allgemeine Wählergemeinschaft Tating) mitteilt, werde diese Entscheidung akzeptiert. Auch gegen die mögliche Neuregelung wolle man nicht vorgehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Demonstration gegen Großschlachterei Tönnies

Rund 200 Anhänger des "Bündnisses gegen die Tierindustrie" haben am Wochenende in Kellinghusen (Kreis Steinburg) gegen die Großschlachterei Tönnies demonstriert. Die Demonstranten forderten nach Angaben der Sprecherin Franziska Klein den Stopp von Massenschlachtungen. Es sei kein Geheimnis, dass selbst gegen die ihrer Meinung nach viel zu geringen Standards des Tierschutzgesetzes verstoßen werde, so Klein. In Kellinghusen können laut Tönnies jährlich bis zu 1,7 Millionen Schweine geschlachtet werden. Die Demo verlief laut Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

