Stand: 17.06.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kleinkind lebensgefährlich verletzt

In Güster im Kreis Herzogtum Lauenburg ereignete sich am späten Sonntagnachmittag ein Unfall. Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen fiel in einen Teich und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte reanimierten das Kind erfolgreich und brachten es umgehend in eine Hamburger Klinik. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei derzeit noch unklar. Seelsorger betreuen sowohl die Angehörigen als auch die Einsatzkräfte. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Superkunstfestival in Lübeck erfolgreich beendet

Das Superkunstfestival, das über drei Tage auf dem Campus der Diakonie Nord Ost in Lübeck stattfand, ist am Sonntag zu Ende gegangen. Auf sechs Bühnen fanden insgesamt 80 Shows statt, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkamen, um Kunst und Kultur zu genießen. Veranstalter Michael Schmerschneider zieht eine positive Bilanz: "Wir konnten einen neuen Besucherrekord erreichen, mit 40.800 Fans. Das ist sensationell. Wir sind erneut Deutschlands größtes inklusives Festival." | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Große Suchaktion in Klempau

In der Gemeinde Klempau im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde am Sonntag eine umfangreiche Suchaktion gestartet, nachdem Zeugen Hilferufe einer Frau gehört hatten. Rund 100 Einsatzkräfte waren seit dem Nachmittag im Einsatz, unterstützt von Drohnen und Spürhunden. Trotz intensiver Bemühungen konnte bislang niemand gefunden werden, wie die Leitstelle am Abend mitteilte.| NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Stürmisches Wetter führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen

Das stürmische Wetter am Wochenende hat im südlichen Schleswig-Holstein zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Laut Polizei gab es insgesamt zwölf Einsätze in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Lübeck und auf Fehmarn im Kreis Ostholstein. Es wurde niemand verletzt. Die Vorfälle betrafen vor allem umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste auf Fahrbahnen, weggewehte Absperrungen und einen Baum, der auf ein Auto stürzte. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Nandu-Population im Rückgang

Die einzige wildlebende Nandu-Population Europas ist weiter rückläufig. Wie das Agrarministerium mitteilte, wurden bei aktuellen Zählungen rund um den Ratzeburger See im KreisHerzogtum Lauenburg immer weniger Nandus gesichtet. Vor einigen Jahren wurden die Tiere zur Jagd freigegeben, was zu ihrem Rückgang beigetragen hat. NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 08:30 Uhr