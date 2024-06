Stand: 17.06.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wegen Fußball EM mehr Kontrollen an den Grenzen

In Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) haben die Grenzkontrollen am Wochenende auf dänischer Seite zu kilometerlangen Staus geführt. Besonders am Sonnabend brauchten Dänemark-Urlauber auf ihrer Rückreise nach Deutschland viel Geduld. Während der Europameisterschaft kontrolliert die Bundespolizei seit der vergangenen Woche wieder die Einreise an den deutschen Außengrenzen. Weil in vielen Bundesländern in den kommenden zwei Wochen die Sommerferien beginnen, sind weitere Staus wahrscheinlich. In ganz Schleswig-Holstein hat die Polizei in dieser Woche verstärkte Kontrollen angekündigt. Dabei wollen die Beamten besonders auf Alkohol und Drogen achten. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 8:30 Uhr

Mammografie-Absagen: es handelt sich um mehr als 400 Termine

Das Klinikum Nordfriesland in Husum (Kreis Nordfriesland) hat in den vergangenen Wochen mehr als 400 Mammografie-Termine in der Brustkrebsvorsorge abgesagt. Zunächst war in dem Schreiben an die Frauen mit erhöhtem Brustkrebs-Risiko davon die Rede, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Wie die Klinik aber nun NDR Schleswig-Holstein sagte, geht es bei den Absagen um Leitlinien der Strahlenschutzkommission und der Onkologie, Diese Leitlinien gelten allerdings schon seit 2019 beziehungsweise 2021 - wegen des Strahlenschutzes ist seitdem nur ein Mammographie-Termin im Zwei-Jahres-Rythmus vorgesehen. Darauf hat die Klinik nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein aber erst in den vergangenen Wochen mit den Absagen reagiert. Die Ärztekammer hat angekündigt, dazu das Gespräch mit der Klinik zu suchen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 8:30 Uhr

Großer Landjugendtag in Jübek: Junge Menschen feiern zusammen

Beim Landjugendtag in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) haben am Wochenende rund 1.000 junge Menschen aus ganz Deutschland zusammen gefeiert und sich ausgetauscht. Auf dem Programm standen unter anderem Hofbesichtigungen, Plattdeutschkurse und Boßeln. Die Landjugend steht in ganz Deutschland und auch europaweit für Zusammenhalt der jungen Menschen, um auch Freizeitaktivitäten zu gestalten." | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 8:30 Uhr Nachrichten aus dem Studio Flensburg

